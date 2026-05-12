Las frases de Florentino Pérez en una rueda de prensa histórica: "Me tendrán que echar a tiros"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no dimite pero convoca elecciones.

Florentino Pérez convoca elecciones en la Junta Directiva del Real Madrid, se presenta y confirma que su salud es perfecta

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no dimite pero convoca elecciones. Lo ha hecho en una rueda de prensa tensa, inusual en la que se ha mostrado nervioso, ha atacado a los medios de comunicación por criticar la actual situación del Madrid, ha quitado hierro a las peleas entre jugadores del vestuario y ha calificado el caso Negreira como el caso de corrupción más grave de la historia del fútbol que no hay que olvidar. Estas son algunas de las frases del presidente del Real Madrid.

Elecciones

"No voy a dimitir"

"Me van a tener que echar a tiros"

"Invito a todos los que quieran presentarse"

"Tengo dinero suficiente para presidir la entidad sin cosas raras".

"El Real Madrid es de sus socios"

"Quiero que se presenten todos esos que amagan y luego no se presentan".

"Después de las elecciones que votaron los muertos, me presenté a las siguientes".

"Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano".

"No sólo no me voy a ir, me presento a las elecciones porque quiero que el Madrid siga siendo de sus socios".

"Yo presido una empresa muy importante en el mundo, que factura muchos millones, que tengo 170.000 trabajadores, estaré cansado de ir de un lado para otro, pero no del fútbol.

"Que avalen como yo avalé en el año 2000 ciento setenta y tantos millones, para que pudieran cobrar los salarios Roberto Carlos o Illgner".

"En el Madrid no hay un solo dueño, son los 1000 socios que conformamos el club, he tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí"

Peleas entre jugadores

"No digan que porque se peguen dos es un caos el Madrid. Si se han pegado todos los años. Se pegan todos los días. Y eso se acaba ahí".

"Y si alguien dentro del club lo saca fuera, es peor que la reyerta que han tenido entre ellos, que son dos chavales fenomenales y muy buenos".

"Yo lo he tolerado durante 26 años y no ha pasado nada".

"Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club"

"Se dan una patada y luego son amigos. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir".

Caos en el Madrid

"Somos el mejor equipo del mundo, por qué tengo que aguantar que dicen que el Madrid está en caos"

"Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y sólo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podía ganar 14 porque me las han robado".

"Hay sectores que se han querido adueñar del club. Digan por el mundo que el Madrid es un caos. Luego están los ultras, que se reúnen en un movimiento que se llama ámbar o algo así""

Quiero acabar con esta corriente antimadridista que se ha instalado".

"Hace menos de dos años que he ganado una Liga y una Champions, y ahora el Madrid es la ruina y el caos... pero, ¿cómo va a ser el caos?".

Caso Negreira

"El caso Negreira , estamos elaborando un dossier y vamos a llegar hasta el final"

"Estamos haciendo un dossier de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA, no hay precedente en el fútbol mundial"

"Es el caso más grande de corrupción de la historia del fútbol. Por el bien del fútbol. No se le pasa a nadie por la cabeza en el mundo, pagar a los árbitros. Es inconcebible".

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"El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter".

"No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona".

"No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años, que a ver qué pasa en lo penal y en lo deportivo por la UEFA."

"Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en nuestra Liga".

Estado de salud

"Si no he ido al médico. Que me diga un oncólogo de Madrid o del mundo que me ha tratado. Es que me han llamado amigos y me han dicho que estoy en fase terminal.

"Es que un amigo me ha dicho que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales. Y le digo 'mira, no me cago en tu padre...'.

"De dónde viene que tengo cáncer, que me han llamado amigos y me han dicho que es terminal. Y yo sin enterarme".

Florentino y su presidencia

"Si me han elegido mejor presidente de la historia del club y de todos los clubes"

"Yo me voy a defender, no por mí mismo, por la institución"

"Con la Superliga ganamos, ganamos en el TJUE y fuimos a la UEFA a decir que vamos a negociar".

"A mí me felcitian de todo el mundo por sacar a los ultras, a los violentos, y tengo el respaldo de los socios, que quieren a gente normal".

"Hemos ganado 66 títulos entre fútbol y baloncesto, en todo el mundo no entienden qué pasa. Yo no me voy a ir, seré el último socio en irme".

"El Madrid es la marca más fuerte y valiosa del mundo, el club con la mayor reputación del mundo".

Periodistas

"He hecho esta intervención para quejarme de lo que pasa con la prensa".

"Y lo siento, porque mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja del ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá".

"Algunos periodistas se creen que ellos intervienen en las elecciones del club porque son muy importantes. ¿Se acuerdan de José María García?

Dígaselo a Juanma Castaño si es usted de la Cope, que todos los días a todas horas... que tenga un poco de consideración al mejor club de la historia".

"Yo llevo viendo lo que están haciendo en los medios, los Segurolas, los Relaños, que se creen que han inventado el fútbol. Les llamamos 'los intelectuales del régimen'.

Situación deportiva

"Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada"

"No han sido los mejores resultados pero en el deporte no se gana siempre. Aprovechan la situación para atacarme personalmente a mí"

"Los socios del Real Madrid no tienen que criticar a sus jugadores, ni pitarles. Es como si en una familia los hijos hacen una cosa mal, hay que apoyarles".

"¿Qué dirán los otros clubes si nosotros somos los malos? ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid, por qué no se meten con el Atlético de Madrid, por dios?"