El jugador ha mostrado cómo es el día a día de un jugador de élite junto con los creadores de contenido Juan Beato y Erra

Entre bromas, Cucurella ha reconocido que solo se raparía el pelo por una cantidad de dinero muy elevada

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Marc Cucurella se ha convertido en uno de los jugadores españoles con mayor proyección internacional en los últimos años. El lateral del Chelsea FC atraviesa un momento de felicidad tanto en su club como en la selección española, donde se ha ganado un papel destacado gracias a su personalidad dentro y fuera del campo.

Precisamente esa imagen cercana y desenfadada ha vuelto a quedar reflejada en una reciente colaboración con los creadores de contenido Juan Beato y Erra. Ambos acompañaron al futbolista durante una jornada para mostrar cómo es el día a día de un jugador de élite y compartir algunos momentos más distendidos lejos de los terrenos de juego.

Por cuánto dinero se raparía

Uno de los fragmentos que más repercusión ha tenido en redes sociales fue una conversación sobre el característico peinado del internacional español, convertido ya en una de sus señas de identidad. Durante el vídeo, los creadores le preguntaron cuánto dinero aceptaría para cortarse el pelo. Entre bromas, Cucurella reconoció que solo lo haría por una cantidad muy elevada y terminó poniendo cifra al reto: cinco millones de euros para raparse.

La respuesta provocó las risas de los presentes y rápidamente comenzó a circular entre los aficionados, acostumbrados a identificar la imagen del futbolista con su ya inseparable melena rizada. Más allá de la anécdota, Cucurella continúa centrado en una temporada importante tanto en Inglaterra como con la selección española, donde sigue siendo uno de los jugadores con más peso en el lateral izquierdo.