El presidente del Barça volvió a 'Luz de Gas' y se dejó llevar por la euforia con varios momentos que no han tardado en propagarse por las redes

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Nuevo show de Joan Laporta, y otra vez en su discoteca predilecta para las grandes noches de celebración del Fútbol Club Barcelona: 'Luz de Gas' ha vuelto a ser el escenario de la euforia de la directiva blaugrana, desatada después de que el conjunto catalán se impusiese ayer al Real Madrid con un 2-0 que no solo certificó la conquista de LaLiga a falta de tres jornadas por disputar, sino que además terminó de dar la estocada final al eterno rival; un doble aliciente para la afición culé, que festejó el título hasta altas horas de la madrugada.

Con la Plaza de Cataluña como epicentro de las celebraciones, –dado el cierre por obras de La Rambla que impedía las celebraciones en la mítica fuente de Canaletas–, la legión de seguidores del Barça se concentró en la zona y sus aledaños llenando las calles. Entre cánticos, fuegos artificiales y veladas referencias a un Real Madrid que cierra de la peor manera una temporada para el olvido, la fiesta no dejó de extenderse. Y también para un Joan Laporta que no se pierde una cuando se trata de ensalzar el triunfo y el mérito culé.

Joan Laporta, ovacionado en Luz de Gas y bailando al ritmo del ‘Despechá’ de Rosalía

Captado en vídeo en el interior de la discoteca, Joan Laporta aparecía una vez más en ‘Luz de Gas’ ante una multitudinaria ovación y entre una horda de miembros y seguidores culés que, al grito de ‘¡presi!’, comenzaron a jalearlo mientras, todos juntos, pasaron a entonar entre saltos el cántico ‘Un dia de partit’.

Botando y llevándose la mano al pecho para venirse arriba en el punto álgido de la canción, con ese ‘del Barça soc suporte, sempre t'animaré’, Laporta daba paso así a una noche de júbilo para toda la masa de un Fútbol Club Barcelona que, dicho sea de paso, necesitaba de esta Liga para resarcirse de su caída en Copa y Champions ante el Atlético de Madrid.

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Disfrutando del momento, y dejando eso atrás en un día de absoluta celebración, el presidente del Barça se fundió entre los festejos y se dejó llevar también al ritmo del ‘Despechá’ de Rosalía, marcándose un baile que no ha tardado en hacerse viral a través de las redes sociales.

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Entre abrazos, cánticos y bailes cerraron la noche, con unas celebraciones que aún este lunes se prolongan con una rúa de los jugadores de la plantilla.

La rúa de los campeones

Tras la conquista del título liguero, el primer equipo masculino del FC Barcelona saldrá este 11 de mayor a partir de las 17:00 horas a las calles de la Ciudad Condal “para compartir con la afición la celebración de los títulos de la Liga 2025/26 y la Supercopa”, tal como ha comunicado el club, que indica que “la rúa recorrerá varios puntos emblemáticos de la ciudad en una gran fiesta azulgrana abierta a todo el mundo”.

“El equipo culmina así una nueva temporada de éxitos, marcada por la combinación de talento formado en La Masia e incorporaciones internacionales, que ha permitido conquistar de nuevo el título de Liga y reafirmar el proyecto deportivo del Club. Jugadores, staff técnico y aficionados compartirán una jornada muy especial para conmemorar unos títulos que también simbolizan el regreso del equipo al Spotify Camp Nou, uno de los grandes momentos del curso. El estadio ha recuperado su papel como espacio de encuentro, emoción y orgullo colectivo, reforzando aún más el vínculo entre el Barça y sus gentes”, señalan.

Así, la rúa saldrá a las 17:00 horas desde el Spotify Camp Nou. El recorrido avanzará por la Travessera de les Corts hasta la calle Numancia, continuará por la calle Berlín y la calle París hasta llegar a Balmes. Desde allí, la comitiva bajará hasta la Gran Vía de les Corts Catalanes, que recorrerá en dirección al centro de la ciudad hasta llegar al Passeig de Gràcia. La rúa continuará subiendo por el Passeig de Gràcia hasta la altura de La Pedrera (Casa Milà), punto donde se prevé uno de los momentos de máxima animación.

El trayecto de regreso se hará por la calle Provença hasta Aribau, conectando nuevamente con la calle París y la avenida de Sarrià hasta llegar otra vez a la Travessera de les Corts.

La rúa finalizará en el punto de salida, frente al Spotify Camp Nou.

En el camino, los tres grandes puntos de animación distribuidos a lo largo del recorrido son:

Josep Tarradellas con calle Berlín/París.

Calle Balmes con Gran Via.

Consell de Cent con Passeig de Gràcia.

“Estos espacios dispondrán de estructuras escénicas elevadas, equipos de sonido profesionales, DJ en directo, speakers, efectos especiales y reparto de material de animación para intensificar el ambiente festivo durante el paso del equipo. Cada punto contará también con medidas específicas de seguridad, control de accesos y vías de evacuación, así como equipos técnicos y personal de producción especializado”, ha comunicado el club.