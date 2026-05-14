El entrenador del Alhama de Murcia, Randri García, ha sido condenado con 32.000 euros de multa por insultar a sus jugadoras y enviarles fotos sexuales

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El Juzgado de lo Social de Murcia ha condenado a Randri García, entrenador del Alhama CF, a pagar 32.000 euros de multa económica como indemnización por las vejaciones a las que sometió a parte de su plantilla en la temporada 2022-23. La sentencia también declara culpables de los hechos al propio club y a Tamara Ruiz, entonces directora deportiva del equipo y esposa de Randri.

La condena ha llegado poco después de que Randri volviese al banquillo habiendo cumplido los dos años de inhabilitación que le impuso la RFEF tras su investigación interna. En ese tiempo, Randri ha ocupado el cargo de director deportivo del club murciano, según informa ‘La Vanguardia’.

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Los hechos se remontan a abril de 2023, cuando algunas futbolistas denunciaron el trato vejatorio y los insultos recibidos por parte de su entrenador Randri García. Tras la denuncia, se empezaron a destapar situaciones en las que Juan Antonio García Martínez, conocido como Randri, había tratado de manera humillante a sus jugadores.

Unas imágenes sexuales de miembros del club

En el escrito recogido por el citado medio, la jueza detalla los insultos que el entrenador dirigía a las jugadores con frases humillantes como “estáis gordas” o “no podéis correr porque el culo os pesa”.

Además, unas imágenes sexuales de los miembros del staff enviadas por Randri García a varias de sus jugadoras a través de WhatsApp hizo salir a la luz todo el caso en que varios futbolistas se vieron envueltas. En ellas aparecían algunos miembros del club duchándose en el vestuario del equipo.