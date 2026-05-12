Claudia Barraso 12 MAY 2026 - 20:25h.

Iker Casillas ha dado su opinión a través de redes sociales a las palabras de Florentino y sobre la posible llegada de Mourinho

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Iker Casillas se ha visto envuelto en una polémica dentro de la tensión generada en el Real Madrid tras la rueda de prensa de su todavía presidente Florentino Pérez. El exjugador del equipo blanco ha publicado su opinión junto con la de Toni Kroos, que también fue su compañero en el club, sobre el próximo entrenador que podría tener los jugadores.

Ha habido muchos rumores sobre la posible vuelta de José Mourinho para dar un lavado de cara al equipo tras sus últimas dañinas derrotas, a lo que el que fue portero del Real Madrid se ha opuesto.

“No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No lo quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor preparados para dirigir el club de mi vida. Es mi opinión. Nada más”.

Las "inaceptables" derrotas del Real Madrid

Las derrotas del Real Madrid han dado muchos quebraderos de cabeza tanto a la plantilla como a los sucesivos entrenadores que el equipo blanco ha ido teniendo estas últimas temporadas.

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Pero desde la dirección del Real Madrid y los que un día formaron parte del club, han tachado la situación como “inaceptable”, tal y como afirmó Toni Kroos y respaldó Iker Casillas: “Cuando lleva dos temporadas sin ganar un título, es momento de empezar a preocuparse”.

Además, ha hablado de un “sector del madridismo ‘oscuro’” al que achaca las críticas que han recibido estos dos jugadores por expresar su opinión sobre la situación del equipo. Junto con otro post con un emoji de una persona llevándose las manos a la cabeza, ha seguido a rueda de prensa de Florentino, que lejos de estar en desacuerdo, ha afirmado haberle gustado sus palabras.

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Las palabras de Florentino sobre la pelea entre Tchouaméni y Valverde

Además de sus sucesivas derrotas, se le suma la crisis que generó la pelea que tuvieron dos de sus jugadores dentro del propio vestuario, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde quien tuvo que acudir al centro médico por un traumatismo craneoencefálico. La filtración de este conflicto fue calificada por el entrenador del equipo Álvaro Arbeloa como una “deslealtad”.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha restado importancia a la pelea entre dos jugadores del Real Madrid, Tchouameni y Valverde. "Ha considerado que los jugadores se han pegado todos los años, lo peor es la persona que lo haya sacado fuera. Eso acaba con el Madrid, dicen y "yo lo he tolerado y no ha pasado nada en 26 años". Florentino critica a los malos, los periodistas, que por una pelea dicen que "el Madrid es un caos".