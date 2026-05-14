“Cuando convocaron las elecciones en el año 2.000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané”, ha recordado Florentino Pérez a sus posibles rivales

Los posibles rivales de Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid: de Enrique Riquelme y David Mesonero a Eugenio Martínez Bravo

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Apenas 24 horas después de su mediática comparecencia, Florentino Pérez insiste en el mismo mensaje que trasladó entonces: carga contra lo que considera “una campaña orquestada”, contra los “malos periodistas” que están tras ella y contra quienes desliza que están tras él para intentar derrocarlo. A estos últimos, y mientras insiste en retar a cualquiera que reúna los requisitos a presentarse a las elecciones que ha convocado, les reitera su determinación: “Yo me voy a presentar”.

Persistiendo en su posición, el presidente del Real Madrid también ha insistido en que su deber es proteger a los socios y “señalar a los enemigos” del club, denunciando la “desproporción” de las críticas que están recibiendo y que, según subraya, “no se corresponden con la realidad”. Convencido así de su proceder, ha retado a cualquiera que quiera presentarse a las elecciones a hacerlo, dando un plazo del 14 al 23 de mayo, ambos inclusive, es decir, 10 días naturales, para presentar candidaturas, de conformidad con los Estatutos Sociales del club.

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Las elecciones para la presidencia del Real Madrid y el plazo límite de las candidaturas

Los socios, a través de un correo remitido a todos ellos, ya conocen cómo será el proceso, emitido de acuerdo con la citada normativa. En esos 10 días, quienes quieran desafiar a Florentino Pérez en los comicios blancos tendrán que presentar sus candidaturas con el plazo límite del 23 de mayo.

Será al día siguiente a la presentación de cada una de ellas cuando se producirá la admisión y proclamación de las mismas, cabiendo igualmente recursos o rechazos contra las mismas.

De existir eso último, los pertinentes recursos tendrán que presentarse ante la Junta Electoral, y siempre de acuerdo con la normativa de la entidad, en el plazo de dos días naturales tras la notificación, y tras hacerse pública la decisión sorbe las mismas.

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Enrique Riquelme, el nombre que más resuena como rival de Florentino Pérez

Con el nombre del empresario Enrique Riquelme emergiendo entre los principales rivales que podría tener, Florentino Pérez, muy confiado, ha insistido también en su mensaje a ese respecto: “Hay rumores de un señor que está hablando, que no sé qué… Mire usted, si hay gente que se quiere presentar, yo les doy la oportunidad ahora de que se presenten”, ha dicho, reiterando que “el club es de los socios”.

Al respecto, el propio Riquelme señalaba poco después de la comparecencia de Florentino que “en los próximos días” decidirá si presenta su candidatura: "Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré en los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo, a hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", manifestó durante un foro virtual en México.

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Al mismo tiempo, el alicantino precisó: “Creo que es público, antes de entrar he lanzado una carta abierta al presidente, al cual como madridista respeto tremendamente, le respeto también como empresario, un gran empresario. Probablemente haya sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid".

Frente a ello y el sorpresivo anuncio de la convocatoria de elecciones, Florentino Pérez subraya: “Cuando convocaron las elecciones en el año 2.000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané”.

Florentino Pérez vuelve a señalar a una “campaña orquestada” y a los periodistas tras ella

Paralelamente, en una entrevista concedida a laSexta en la que ha realizado esas declaraciones reafirmándose un día después de su comparecencia, Florentino ha vuelto a denunciar a todos aquellos periodistas y medios que han deslizado que podía estar enfermo, espetándoles una vez más: “Si estoy cansado es de trabajar. Quieren transmitir que estoy cansado, que tengo enfermedades, es difícil convivir con esos bulos. Ese es un bulo personal, y luego lo del club. El club tiene salud económica, social y deportiva enorme. Eso para algunos es insuficiente. Seis Copas de Europa en diez años. Es una campaña orquestada. Conozco a los periodistas que están detrás de esta campaña orquestada", ha insistido.

Al respecto, y en la misma línea, ha vuelto a subrayar que no va a dimitir, confesándose “enfadado” y apostillando que eso fue lo que se vio en la comparecencia: a un Florentino enfadado y que quiero cortar de raíz con la situación.

“Yo aguanto todo, pero es muy difícil convivir en este ambiente de hostilidad. Convoco elecciones. Todo el mundo pensaba que iba a dimitir. ¿Cómo voy a dimitir? Tengo ganas de seguir ganando Copas de Europa”, ha dicho, ensalzando todo lo conseguido desde su llegada, pero reconociendo estar “harto” y obligado a “señalar a los enemigos del Madrid”.

Florentino Pérez subraya que la relación con el Barça está “rota” y clama por el caso Negreira

Ante la amenaza del Fútbol Club Barcelona con demandarle tras sus palabras en la comparecencia, el presidente madridista es tajante: “Harían muy bien. Si ellos creen que nos tienen que demandar...”, ha dicho, antes de entrar de lleno en otra cuestión candente.

“Yo no me había enterado del Caso Negreira hasta hace tres años. El primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid. Entonces me di cuenta de que el Barcelona había pagado durante más de dos décadas", ha señalado, convencido de que la Justicia le dará la razón.

“La semana que viene le presentaremos a la UEFA la documentación de todos estos años. 500 páginas. Es una documentación muy importante. Hemos hecho, año a año, todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos. Ceferin nos ha dicho que estamos en nuestro derecho", ha señalado, antes de asegurar que la relación con el Fútbol Club Barcelona está “completamente rota”.

“Yo no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas. Quiero que la Justicia actúe”, ha aseverado con contundencia.

Sobre ello, ha continuado: “El mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en el fútbol y en la historia del fútbol en el mundo”.