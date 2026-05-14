El Mundial más sofocante: la FIFA toma medidas ante el calor extremo que amenaza a jugadores y aficionados

El calor extremo marcará parte del Mundial: un 25% de los partidos se jugarán en condiciones de riesgo térmico

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De momento las temperaturas son más frescas que otra cosa, pero el Mundial de Fútbol se va a vivir con calor extremo en muchos partidos. Tanto, que la FIFA ha tenido que poner en marcha una serie de medidas, como pausas de hidratación, banquillos climatizados y más sustituciones por partido, para evitar situaciones que ya se han vivido en otros deportes. Los futbolistas lo van a pasar mal.

El 25% de los partidos se jugarán en condiciones consideradas de calor extremo para la salud. Tres ciudades podrían convertirse en un auténtico horno: Houston, Dallas y Atlanta. Además, la selección portuguesa aparece como una de las más perjudicadas por las condiciones y el calendario.

España también podría sufrir

España podría verse afectada en dos de sus partidos. La barrera crítica está en los 26 grados: a partir de ahí se considera que existe estrés térmico para los deportistas. Las consecuencias son claras: "mayor sudoración, más fatiga muscular y un aumento del riesgo de lesiones", según Vicente Carratalà, experto en medicina deportiva en el Hospital Quiron de Valencia.

Los efectos del calor no afectan solo a los jugadores, sino también a los espectadores. Ya se conocía lo que supone competir en lugares como Arabia Saudí, con temperaturas cercanas a los 40 grados. Además, la celebración de grandes eventos deportivos en verano, como los recientes Juegos Olímpicos de París, ha dejado escenas de desfallecimientos, golpes de calor y retiradas.

Lo hemos visto en las pistas de tenis, con jugadores al límite, y también en carreras ciclistas marcadas por el agotamiento físico.

Las medidas de la FIFA

Ante esta situación, la FIFA aplicará por primera vez en un Mundial medidas obligatorias como un parón de tres minutos en la mitad de cada tiempo. También se establecerá una hidratación individualizada, adaptada al metabolismo de cada futbolista.

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Las temperaturas extremas provocadas por el cambio climático están obligando a replantear el calendario de las grandes competiciones deportivas. Por eso, no sería extraño que futuros torneos se disputen en meses menos calurosos, como ya ocurrió con el Mundial de Catar, trasladado al invierno para evitar las altas temperaturas del verano.