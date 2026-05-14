"Pensé que también quería tomarse una foto; cuando se acercó, de repente me dio un puñetazo", ha declarado el futbolista del Galatasaray

El acusado, ya identificado, tendría una orden de alejamiento contra Devrim Ozkan, actriz y modelo turca

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EstambulEl uruguayo Lucas Torreira, exjugador del Atlético de Madrid y actual centrocampista del Galatasaray, ha sido sufrido una repentina agresión en un centro comercial de Estambul, en Turquía, perpetrado por un hombre que estaba obsesionado con su novia, la actriz y modelo, Devirm Ozkan.

Según medios turcos, el agresor, identificado como Burak Doan, tenía una orden de alejamiento por acosar a la joven, además de tener antecedentes relacionados con un delito de lesiones.

La agresión a Lucas Torreira en un centro comercial en Turquía

Todo ocurrió concretamente en un centro comercial de Beyoğlu, distrito de Estambul, donde el agresor esperó para acercarse sorpresivamente al futbolista para atacarlo.

“Un hombre se me acercó y me dijo que quería tomarse una foto conmigo. Después de tomarme la foto, vi que se acercaba otro hombre y pensé que también quería tomarse una foto. Cuando se acercó, de repente me dio un puñetazo en el lado izquierdo de la cara”, explicó Lucas Torreira a las autoridades, según declaraciones de las que se ha hecho eco CNN Turk.

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Ante esa agresión, el exjugador del Atlético de Madrid intentó defenderse junto a quienes estaban con él: “Mi conductor y mi amigo, que estaban allí en ese momento, vinieron a ayudarme para protegerme y alejar al individuo del lugar”, ha contado, explicando que después el agresor “se subió a un taxi” e intento irse de allí.

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Asegurando que él no agredió físicamente a su agresor “de ninguna manera”, el futbolista subrayó ante las autoridades que no entendía “por qué hizo algo así”, recalcando su incredulidad: “Nunca lo había visto”.

Después de los hechos, el jugador fue a un centro hospitalario para someterse a un chequeo, presentando su informe ante las autoridades y señalando que, tras los hechos, tenía cierto dolor en el área donde fue golpeado.

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El agresor estaba obsesionado con la novia del jugador, Devrim Ozkan, a la que acosaba

Según medios turcos, Burak Doan, el identificado como agresor, ha reconocido estar obsesionado con la novia del uruguayo: “Después de ver fotos de Devrim Ozkan con Lucas Torreira hace un año, comencé a odiarlo”, habría declarado.

Tras estos hechos, será denunciado por el jugador, al que atacó tras esperarle deliberadamente en las afueras del centro comercial. Al parecer, de hecho, ya le había amenazado a través de las redes sociales ante los celos que sentía por su relación con la modelo y actriz turca.