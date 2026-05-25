El Deportivo ha conseguido volver a Primera División después de ocho largos años en segunda y la tercera categoría del fútbol español

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Tras ocho años de espera para el equipo gallego de fútbol, el Deportivo A Coruña ha ascendido a primera división, en A coruña ya se están preparando para la llegada de los protagonistas a su ciudad para terminar la celebración arropados por sus fans. Aunque ya llevan de fiesta toda la noche, tras conseguir el objetivo perseguido por el club después de ocho años.

Tras el pitido final en un partido contra el Valladolid, se desataba la locura en las gradas del equipo aficionado y en el campo con los héroes del ascenso viviendo con gran ilusión lo que acababan de vivir, la fiesta continuó después en el vestuario dónde todo fueron risas, abrazos y una alegría compartida.

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Ocho años después vuelve a primera

Algunos de los fans vivian esta celebración con emoción, "han sido muchos años en el pozo, pero ahora ya para arriba". La fiesta no hacia más que empezar, para los miles de aficionados que vinieron a verles desde toda España, "desde Murcia estamos aquí por el depor", junto a otros agradeciendo por seguir al club: "Es lo más grande que me ha dado mi padre".

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También en A coruña, a más de 400 kilometros, la celebración fue la gran protagonista de la tarde gallega, a gritos de "¡Qué vote! ¡Qué vote Riazor!, reinaba la histeria colectiva que dificilmente se podía explicar con palabras: "Es algo inexplicable, no sé ni qué decir". Algunos aficionados incluso llegando a cortarse el pelo allí mismo en la calle.

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40.000 mil personas rodeaban la fuente de Cuatro Caminos y la explanada de Riazor esperando a la llegada de los jugadores que seguían celebrando desde el autobus, ni siquiera la espectacular tormenta que se extendía por Galicia pudo impedir que los aficionados se fueran a casa. El equipo llegó cerca de las cuatro de la madrugada, y con pocas horas de sueño sigue la fiesta por la tarde de forma oficial con todo el equipo.