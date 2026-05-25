La selección española debutará en el Mundial 2026 el 15 de junio ante Cabo Verde inaugurando el grupo H

La ausencia de futbolistas del Real Madrid en la lista de 26 no tiene precedentes en la historia de la cita mundialista

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España ya conoce la lista de convocados para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. A través de un vídeo con participación de Luis de la Fuente, el rey Felipe VI y varios seguidores de 'la Roja', se han anunciado a los 26 futbolistas llamados a representar a la selección en la histórica cita, en la que debutará el próximo 15 de junio ante Cabo Verde inaugurando el grupo H, en el que también están Arabia Saudí y Uruguay.

Entre las principales novedades, y por primera vez en la historia, destaca la completa ausencia de jugadores del Real Madrid en la lista mundialista del combinado nacional. Ni Dani Carvajal, descartado en la prelista, ni Dean Huijsen, que sale de la convocatoria frente a la inclusión de Eric García y Marc Pubill.

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La lista de España para el Mundial 2026

La lista, que ha sido comunicada a través de un vídeo tras las palabras de Jeús Navas, que ha hecho los honores previos como histórico de la selección, también deja fuera a otros nombres como el de Robin Le Normand.

Por otro lado, y aunque lleguen tocados, estarán Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, que apuntan a no estar en el debut ante Cabo Verde.

Porteros:

Unai Simón

David Raya

Joan García

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Defensas:

Marc ‘Cucu’ Cucurella

Alejandro Grimaldo

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Pubill

Eric García

Marcos Llorente

Pedro Porro

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Centrocampistas:

Pedri

Fabián Ruiz

Martín Zubimendi

Gavi

Rodri Hernández

Álex Baena

Mikel Merino

Delanteros:

Mikel Oyarzabal

Dani Olmo

Nico Williams

Yeremy Pino

Ferrán Torres

Borja Iglesias

Víctor Muñoz

Lamine Llamal

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Luis de la Fuente y los detalles de su lista de convocados para la cita mundialista

Tras el anuncio de la convocatoria, Luis de la Fuente ha comparecido en rueda de prensa y ha explicado que esta “ha sido una lista muy madurada” y “analizada”, que ha tratado de contemplar “todos los escenarios que se pueden dar”.

“Es costoso pensar qué jugador puede encajar en una determinada circunstancia, pero me da tranquilidad que los que hemos traído y algunos que se han quedado fuera podían estar”, ha dicho, señalando que están “contentos” e ilusionados.

“Ayer cuando cerramos la lista dormimos tranquilos", ha dicho Luis de la Fuente, ensalzando a sus jugadores antes de pasar a contestar a los periodistas y explicar algunas de sus decisiones.

“Más que las ausencias te digo por qué vienen Eric García y Pubill. Es de todos conocido el rendimiento que han ofrecido estos futbolistas. Hemos creído que era el momento oportuno y hemos tomado esa decisión porque están haciendo una gran campaña. Ya dije que había futbolistas que no habían estado con nosotros y que iban a estar. Eric ha estado conmigo desde la sub 19 y a Pubill le conozco de su etapa en la sub 21 y en la olímpica”, ha dicho, al ser preguntado por las ausencias en la lista de Dean Huijsen y Robin Le Normand.

Por su parte, sobre la histórica ausencia de jugadores del Real Madrid en la lista de convocados para el Mundial, ha señalado: “Soy seleccionador y no miro la procedencia de los jugadores. Son jugadores de la selección, no miro un equipo u otro. No tengo ese localismo que puede tener un aficionado. Lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgulloso de representar a la selección”, ha subrayado.

Por último, sobre los jugadores que llegan ‘tocados’ al arranque de la cita mundialista, como Lamine Yamal, Mikel Merino o Nico Williams, ha apuntado: “Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos, podremos disponer de todos desde el primer partido. Estamos coordinados con los servicios médicos de los clubes. Se contará con ellos cuando consideremos oportunos. Reitero que vamos a contar con todos en el mejor momento y vamos a poder disfrutar de ellos en el torneo”.

Más allá, ha precisado: “No vamos a acelerar ningún proceso. Los datos e informes que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o para el segundo”. En ese sentido, ha añadido: “No se arriesgará en la medida en que no se pueda arriesgar, pero sí hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo”.