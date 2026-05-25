España ya sabe cuáles son los 26 jugadores que estarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que debutarán el 15 de junio

La lista de convocados de España para el Mundial: ningún jugador del Real Madrid entre los 26 elegidos de Luis de la Fuente

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El anuncio de la lista de convocados de la selección española para el Mundial 2026, que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que ‘la Roja’ se estrenará el próximo 15 de junio ante Cabo Verde, ha contado con la inesperada intervención de Felipe VI. A través de un vídeo en el que el seleccionador, Luis de la Fuente, arrancaba pidiendo “disculpas” por no ser él el encargado de dar los nombres de los 26 elegidos, argumentando que “esta convocatoria es de todos”, el rey recogía sus palabras para enfatizar el mismo mensaje: “Cuando juega nuestra selección, jugamos todos”.

Frente al anuncio tradicional, realizado por medio del seleccionador en una rueda de prensa, ha sido ese vídeo el que ha dado a conocer, a través de la voz de una retahíla de ciudadanos españoles en distintas situaciones y entornos de trabajo, los que han hecho público qué jugadores estarán en la cita mundialista.

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El anuncio de la lista de España para el Mundial 2026, con intervención del rey Felipe VI

“Llevamos cuatro años trabajando para este momento y sé que hoy es un día muy esperado. Han sido años muy buenos para nuestra selección. Hemos trabajado, hemos aprendido y hemos crecido, porque esta selección nunca ha caminado sola, siempre lo ha hecho contigo. Por eso, este Mundial es especial. Hoy tengo que pediros disculpas. Sé que estáis esperando la convocatoria, pero no os la voy a dar. Esta convocatoria no es mía, esta convocatoria es de todos”, señala Luis de la Fuente en el arranque del vídeo, justo después de que se contextualice en el clip la expectación que generaba el momento.

Justo después se produce la aparición del rey Felipe VI, quien tomando esa premisa continúa: “Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo. Pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol; a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros; a quienes recorren cada rincón del país; a quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio; a quienes sueñan mirando el cielo. También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y ya no están, pero siguen aquí, en cada recuerdo, en cada gol, porque hay algo que no se ve, pero se siente: un país unido empujando en la misma dirección; un latido que no se detiene; una voz que nunca se apaga. Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos”, expresa el monarca, mientras se suceden las imágenes de varios ciudadanos españoles que, posteriormente, pasan a anunciar la convocatoria.

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“Esta es la lista de todo un país; esta es la lista de España”, resume el rey Felipe VI, justo antes de que el vídeo termine con el listado que resume los nombres citados.

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Los convocados de la selección española para el Mundial 2026

La lista íntegra de los 26 elegidos, en la que, por primera vez en la historia en una convocatoria mundialista, no hay ningún jugador del Real Madrid, es la siguiente:

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Porteros:

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas:

Marc ‘Cucu’ Cucurella

Alejandro Grimaldo

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Pubill

Eric García

Marcos Llorente

Pedro Porro

Centrocampistas:

Pedri

Fabián Ruiz

Martín Zubimendi

Gavi

Rodri Hernández

Álex Baena

Mikel Merino

Delanteros: