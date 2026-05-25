Claudia Barraso 25 MAY 2026 - 16:56h.

Lamine Yamal ha publicado el vídeo de la reacción de su compañero tras descubrir que es uno de los convocados para el Mundial de 2026

La lista de convocados de España para el Mundial: ningún jugador del Real Madrid entre los 26 elegidos de Luis de la Fuente

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Gavi es uno de los confirmados para la convocatoria del Mundial 2026 y su reacción no ha pasado desapercibida en redes sociales donde su compañero Lamine Yamal ha publicado en su perfil la emoción del joven al enterarse de la buena noticia.

Su presencia en la lista de convocados de Luis De la Fuente no estaba nada clara y eso se refleja en su reacción enterándose de que iba a ser uno de los 26 elegidos para el Mundial que comienza en menos de un mes. Lamine Yamal ha publicado en sus historias de Instagram donde el joven salta de emoción al ver su convocatoria en la televisión.

Los jugadores estaban en la enfermería del FC Barcelona cuando Gavi, que observaba muy atento la confirmación de la convocatoria de la Selección Española, saltó de alegría al comprobar que su nombre estaba junto al resto de sus compañeros. El primero en abrazarle fue Frenki de Jong y sus fisioterapeutas.

Las palabras de Luis De la Fuente

El resto de sus compañeros le aplaudieron mientras el joven no podía contener las lágrimas y se quedó tendido en la camilla para asimilar la gran noticia. Luis De la Fuente ha decidido que Gavi sea uno de sus jugadores durante el Mundial pese a que ha estado gran parte de la temporada lesionado por problemas en la rodilla.

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De hecho, en una rueda de prensa posterior a su decisión, De la Fuente explicó el motivo de la convocatoria del futbolista: “Es un jugador muy querido en lo humano. Es, con todo el cariño, el juguete de todo el equipo. Futbolísticamente no tengo que definir a Gavi. La versatilidad que también te da. Si algo tiene importante este equipo es la polivalencia de los muchos jugadores que tiene esta selección”.

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El riojano ha confesado que Gavi tiene "un calado humano" muy alto en el grupo. "Esto es tan importante como lo puramente futbolístico. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado. El aspecto emocional que va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un Mundial es enorme", ha subrayado.