El entrenamiento de David Palomo, experto en Slack Line, se vuelve viral en redes sociales por sus efectos ópticos

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David Palomo no solo ha sorprendido por ser ya campeón del mundo en Slack Line, el deporte que consiste en caminar sobre una cuerda a gran altura, sino que ha impresionado en redes sociales tras publicar cómo se está preparando para el próximo campeonato mundial.

Sus publicaciones no son aptas para personas con miedo a la altura porque pueden causar verdadero pánico ver cómo salta y hace acrobacias sobre fina goma que le separa del abismo. Pero también consigue que sus imágenes y vídeos se conviertan en verdaderas obras de arte creando efectos ópticos como el vídeo que aparece en las Palmas de Gran Canaria caminando sobre los barcos o sobre los cables de alta tensión, tal y como pensaron muchos usuarios en redes sociales.

Y este hombre que están viendo aquí en esta imagen es campeón del mundo de Slack Line, o lo que es lo mismo, una modalidad deportiva que consiste en caminar por una goma elástica. En este caso, como ven, a mucha altura, pero no se ha hecho conocido por su triunfo, sino por unas imágenes suyas colgadas en redes sociales en las que se le ve entrenando para el próximo campeonato mundial.

El sentimiento de David colgado de la cuerda

Todos estos vídeos están hechos al lado de su casa y se trata de varios de sus entrenamientos para un objetivo mayor al de subirse a cientos de metros creando una verdadera ilusión óptica: Esto se llama Highline Freestyle, que consiste en hacer acrobacias, volteretas mortales en una cinta elástica. "Me siento superpoderoso cuando estoy ahí arriba y luego cuando bajo vuelvo a ser un mortal", explica para el equipo de Informativos Telecinco.

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Sus vecinos tendrían que estar acostumbrados a verle subido en una cuerda realizando acrobacias de riesgo, pero lo cierto es que siguen sorprendiéndose con cada una de sus hazañas: "Siento miedo, pero lo voy a hacer igual". Aunque es un tipo de deporte que es prácticamente nuevo, ya fue campeón de esta disciplina en 2024.

Tras dos años de ganar su título, quiere renovarlo y está practicando "llevando arnés siempre, si me caigo, me quedo colgando", pero eso no significa que no suponga un riesgo para el cuello: "Tu cuello tiene que estar fuerte para aguantar los latigazos".