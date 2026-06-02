Claudia Barraso 02 JUN 2026 - 16:41h.

Kenny Dalglish reveló por error en sus redes sociales que se estaba sometiendo a un tratamiento contra el cáncer

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El exfutbolista escocés Kenny Dalglish ha comunicado a sus seguidores una noticia que ha conmocionado al fútbol inglés: padece un cáncer y se está sometiendo a un tratamiento. Así lo ha confirmado él mismo a través de redes sociales tras desvelarlo por error.

A través de un comunicado en su perfil de Instagram ha explicado que no quería revelarlo de esta manera, pero que un descuido lo confirmó: “Como he indicado a través de una publicación involuntaria en las redes sociales, actualmente estoy recibiendo un tratamiento contra el cáncer. A diferencia del uso que le doy a mi teléfono, el tratamiento va bien”.

El escocés, a sus 75 años, tuvo un error y sin querer publicó algo en sus redes sociales que revelaría que se estaba sometiendo a un tratamiento por el cáncer que padece, pero rápidamente lo borró aunque no pudo pasar desapercibido entre sus miles de seguidores.

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Su comunicado confirmando la enfermedad

La leyenda del fútbol no ha aclarado qué tipo de cáncer padece ni desde cuándo, pero ha querido tranquilizar a sus fans confirmando que su tratamiento funciona correctamente: “Lo ideal es que esto hubiese permanecido en privado porque así es como debería ser, pero mis inútiles habilidades tecnológicas me han obligado a hacerlo público”.

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De la misma manera, ha sido claro explicando que no es algo que le hubiese gustado contar públicamente: “No tenía la intención de hacer público este asunto, así que agradecería que se respetara la privacidad de mi familia y la mía”. Esta publicación ha acumulado miles de ‘likes’ en apenas unas horas y muchos comentarios de sus compañeros de profesión deseándole lo mejor, incluso del club Liverpool.

“Como siempre, gracias al maravilloso personal médico que ha demostrado una atención y discreción increíbles, no solo conmigo, sino con muchos, muchos otros. Son un mérito para sí mismos”. Con estas palabras y su firma terminaba el comunicado en el que no quería confirmar más detalles acerca de su enfermedad y del tratamiento que está recibiendo.