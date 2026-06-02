Kenny Dalglish confirma que padece cáncer tras desvelarlo por error en redes sociales: "Me han obligado a hacerlo público"
Kenny Dalglish reveló por error en sus redes sociales que se estaba sometiendo a un tratamiento contra el cáncer
Quién es Tim Payne, el futbolista neozelandés que Argentina ha hecho viral: pasó de ser un desconocido a tener 4,3 millones de seguidores
El exfutbolista escocés Kenny Dalglish ha comunicado a sus seguidores una noticia que ha conmocionado al fútbol inglés: padece un cáncer y se está sometiendo a un tratamiento. Así lo ha confirmado él mismo a través de redes sociales tras desvelarlo por error.
A través de un comunicado en su perfil de Instagram ha explicado que no quería revelarlo de esta manera, pero que un descuido lo confirmó: “Como he indicado a través de una publicación involuntaria en las redes sociales, actualmente estoy recibiendo un tratamiento contra el cáncer. A diferencia del uso que le doy a mi teléfono, el tratamiento va bien”.
El escocés, a sus 75 años, tuvo un error y sin querer publicó algo en sus redes sociales que revelaría que se estaba sometiendo a un tratamiento por el cáncer que padece, pero rápidamente lo borró aunque no pudo pasar desapercibido entre sus miles de seguidores.
Su comunicado confirmando la enfermedad
La leyenda del fútbol no ha aclarado qué tipo de cáncer padece ni desde cuándo, pero ha querido tranquilizar a sus fans confirmando que su tratamiento funciona correctamente: “Lo ideal es que esto hubiese permanecido en privado porque así es como debería ser, pero mis inútiles habilidades tecnológicas me han obligado a hacerlo público”.
De la misma manera, ha sido claro explicando que no es algo que le hubiese gustado contar públicamente: “No tenía la intención de hacer público este asunto, así que agradecería que se respetara la privacidad de mi familia y la mía”. Esta publicación ha acumulado miles de ‘likes’ en apenas unas horas y muchos comentarios de sus compañeros de profesión deseándole lo mejor, incluso del club Liverpool.
“Como siempre, gracias al maravilloso personal médico que ha demostrado una atención y discreción increíbles, no solo conmigo, sino con muchos, muchos otros. Son un mérito para sí mismos”. Con estas palabras y su firma terminaba el comunicado en el que no quería confirmar más detalles acerca de su enfermedad y del tratamiento que está recibiendo.