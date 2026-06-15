Durante el transcurso de la velada, Josh Hokit no dejó de llamar la atención con faltas de respeto

Ilia Topuria, derrotado por Justin Gaethje y con la cara desfigurada, pierde el cinturón de la UFC en la Casa Blanca: su hermano ha tenido que parar la pelea

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El peleador estadounidense, Josh Hokit, consiguió dar la nota durante el evento 'UFC Freedom 250', celebrado la madrugada de este lunes 15 de junio en la Casa Blanca. Ante la atenta mirada del presidente Donald Trump, a quien saludó tras conseguir la victoria en su combate ante Derrick Lewis, el peso pesado aseguró que "Michelle Obama es un hombre".

Durante el transcurso de la velada, el luchador no dejó de llamar la atención. Incluso en la rueda de prensa previa a la pelea, Hokit cargó duramente contra Ilia Topuria, a quien interpeló sin que la situación tuviera nada que ver con él: "Topuria está tan furioso porque es tan pequeño que no puede verse en el espejo del baño. Y se casó con una stripper de Miami".

Faltas de respeto a lo largo de la velada

Josh Hokit entró en la pelea al son de 'Real American', el tema que Hulk Hogan utilizaba antes de sus combates. El Hulkster, fallecido el verano pasado, fue un gran apoyo de Donald Trump en la campaña, y había sido apartado de la WWE durante años por comportamientos racistas. Ya sobre el octógono, Hokit dominó a su rival Derrick Lewis, a quien saludó con una peineta.

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El artista marcial se llevó la victoria en el segundo asalto y, rápidamente, se dirigió al presidente de los Estados Unidos, a quien le regaló una carta de sí mismo. Para rematar la faena, cuando el entrevistador Joe Rogan le cedió el micrófono para que diera su discurso victorioso, exclamó para cerrar su intervención que "Michelle Obama es un hombre", sin contexto alguno.