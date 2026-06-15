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Este lunes 15 de junio, España debuta en el 'Mundial 2026' ante la selección de Cabo Verde, que es la primera vez que juega en esta prestigiosa competición de fútbol.

Aunque España parte como clara favorita, el periodista Manu Carreño ha dejado claro durante su entrevista en 'La mirada crítica' que hay que "tener mucho respeto a todas las selecciones del Mundial".

Carreño ha puesto un claro ejemplo con la derrota de Ilia Topuria ante Gaethje en la Casa Blanca, que pese a partir como gran favorito perdía en el cuarto asalto después de parar el combate su esquina y perdía su invicto y el cinturón de peso ligero de la UFC .

El estreno de España en el Mundial 2026 será frente a Cabo Verde

El estreno de España en el Mundial 2026 será frente a Cabo Verde y tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, una de las sedes más espectaculares de esta Copa del Mundo ya que tiene 75.000 espectadores como capacidad base. El partido se disputará este lunes 15 de junio a las 18:00h horario peninsular y será el primer encuentro del Grupo H, ya que el otro enfrentamiento (Arabia Saudí - Uruguay) será horas más tarde, a las 00:00h.