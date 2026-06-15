Claudia Barraso 15 JUN 2026 - 17:36h.

A través de redes sociales ha informado a todos sus seguidores que "no está de acuerdo" con la sentencia que le condena a ocho años de prisión

Rafa Mir condenado a ocho años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en su chalet de Bétera

Compartir







Rafa Mir ha roto su silencio en redes sociales tras recibir la noticia de que la Audiencia de Valencia le ha condenado a ocho años y medio de prisión acusado de un delito de agresión sexual y lesiones a una joven. El futbolista fue juzgado el pasado 28 de mayo y el tribunal ha considerado que no hubo consentimiento alguno en las dos acciones en las que el acusado le introdujo los dedos en la vagina a la víctima, tanto en la piscina como posteriormente en el baño de su chalet.

El delantero ha informado a todos sus seguidores en una historia en su perfil de Instagram, que "no está de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días". Esta sentencia conocida este mismo lunes, no es firme y tiene establecida una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del futbolista, que durante el juicio aseguró que todo fue consentido, negando que se hubiese producido una agresión sexual.

Rafa Mir asegura seguir "confiando en la Justicia"

Rafa Mir aseguró frente al tribunal que la discusión con la víctima se produjo por celos entre amigas y que se “quedó de piedra” cuando la Guardia Civil le informó de que había sido denunciado y estaba acusado de dos delitos: “No había pasado nada de lo que había en la denuncia”. En su versión, Rafa Mir explica que todo comenzó cuando empezaron a “tontear” en una discoteca, donde cuenta que se besaron y que hubo un primer encuentro en el que se produjo esos tocamientos sexuales.

PUEDE INTERESARTE El futbolista Rafa Mir será juzgado este jueves por agresión sexual: cronología de los hechos y la pena de cárcel que pide la Fiscalía

Al escuchar ambas versiones, la Fiscalía pedía para el futbolista una pena de 10 años de prisión que la Audiencia de Valencia ha acordado en bajar hasta los ocho años y medio. El futbolista, en la misma historia, ha reconocido que “sigue confiando en la Justicia”, a la espera de una respuesta después de que su equipo de defensa y él recurran la sentencia que le condena a casi una década en prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La versión de la víctima

Por otro lado, la víctima de la agresión sexual declaró que en ningún momento sabía que Rafa Mir era futbolista cuando se besaron en el local y que después se fueron hasta la vivienda del acusado junto a una amiga suya. La joven ha explicado que se enteró de que era jugador cuando iban montados ya en el taxi de camino a su casa, donde Mir empezó a besarse con su amiga, una situación que le pareció “incómoda” y que por eso se puso en el asiento de copiloto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ya en la vivienda, la víctima explicó que fue agredida “tanto en el baño como en la piscina: “Estaba llorando, me costaba respirar, le dije que parara y me introdujo los dedos”. Cuando consiguió irse, se acordó de que se había dejado el bolso, volviendo a entrar a la vivienda y siendo agredida por segunda vez.