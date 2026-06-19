El delantero de la selección española tuvo que hacer una llamada tras varios intentos para que le dejasen pasar donde se concentraba el combinado nacional

España se estrella en su estreno en el Mundial ante Cabo Verde

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El jugador del Celta de Vigo e internacional con la selección española en este Mundial, Borja Iglesias, se ha topado con una insólita e inesperada escena cuando trataba de acceder al hotel en el que se encontraba concentrada España antes de su partido contra Arabia Saudí este 21 de junio, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Atlanta. Cuando intentaba pasar, los efectivos del personal de seguridad le impedían el acceso. Todo mientras él, al ver que no le reconocían, trataba de explicar que es futbolista de La Roja.

“Soy jugador de la selección. Necesito entrar”, les decía, ante lo cual le contestaban: “¿Tienes pase? ¿Eres jugador?”

Incredulidad en las inmediaciones del hotel de España por la anécdota de Borja Iglesias

En ese momento, junto a una valla de obra, hablando a través de una pequeña apertura con el personal de seguridad del otro lado, el delantero gallego insistía, tratando de obtener el acceso. Todo ello mientras a su alrededor un grupo de personas era testigo del momento.

Incluso, a su lado había también otro hombre que, con acento latino, mostraba una carcajada: “No le conoce”.

"¿Cómo te llamas?", le preguntaban los de seguridad. Y él insistía: “Borja Iglesias”, mientas con su buen humor característico se reía también de la situación.

En un momento dado, el futbolista sacó su teléfono móvil, presumiblemente para pedir que le acreditasen y le dejasen el paso.

La escena fue captada por las cámaras de televisión y, como cabía esperar, no ha tardado en viralizarse a través de las redes, desde donde se han sucedido las reacciones al momento. A su lado, algunos aficionados intentaron también convencer a los de seguridad, pero Borja Iglesias tuvo que recurrir a esa llamada para que confirmasen su identidad y se permitiese su paso.

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La selección española, preparada para medirse a Arabia Saudí

Ahora, la selección, tras su tropiezo con un empate a cero frente a Cabo Verde, espera salir de un mal arranque para sumar los tres primeros puntos ante Arabia Saudí.

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El partido arrancará este domingo a las 18:00 horas con los de Luis de La Fuente decididos a cumplir con ese rol de ser una de las selecciones más respetadas y temidas del presente mundial.