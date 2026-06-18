Su actuación en el empate en el debut contra España ha encumbrado su figura y su historia ya ha removido a las masas en este Mundial 2026

España se estrella en su estreno en el Mundial ante Cabo Verde

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A sus 40 años, y después de su aplaudidísima actuación en el partido contra España, el Mundial 2026 puede haber cambiado la vida de Josimar José Évora Días ‘Vozinha’, el portero de Cabo Verde. Sus providenciales paradas para dejar a 0 la portería de su selección en el meritorio empate caboverdiano en el debut de ‘La Roja’ de Luis de la Fuente, han terminado por encumbrarlo hasta el punto de que ha pasado de tener 50.000 seguidores en Instagram a 13,3 millones solo tras el primer partido. Así que ya se puede afirmar que sí, que como mínimo en lo mediático, y en su impacto viral, el Mundial ya ha afectado a su vida y ha dejado su huella. Y no solo en la de él, sino también en la de su familia.

Según se ha conocido, el elevado coste de las tasas había impedido que su madre pudiese estar en Estados Unidos para ver a su hijo en el torneo, pero ahora el Gobierno estadounidense la ha eximido del pago de las mismas y tendrá el visado para cumplir otro sueño del guardameta: que su madre le vea jugar el torneo más famoso y celebrado del mundo del fútbol.

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Vozinha tendrá a su madre en las gradas del Mundial 2026

Protagonista en ese empate a cero frente a España, Vozinha contará así con otro enorme aliciente e impulso para seguir entregando todo por defender la portería de su selección.

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, se hizo eco del caso y tras ello afirmó que que el Departamento de Estado de Estados Unidos había eximido del pago de las tasas y que madre e hijo se reunirían en Miami antes del segundo partido de Cabo Verde, que se disputará en la madrugada del lunes, a las 00:00 horas en España, y que les medirá a Uruguay.

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"Los caboverdianos de Estados Unidos han estado celebrando la garra y la resistencia de los 'Tiburones Azules', a los que se han sumado aficionados al fútbol de países de todo el mundo. Esa alegría se vio un poco empañada cuando Vozinha reveló entre lágrimas que su propia madre no había podido ver en persona la actuación de su hijo por complicaciones con el visado. Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia", escribió Jeffries, impulsando todavía más la historia que se ha forjado tras la figurar del guardameta.

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Tras ello, el líder demócrata habló con el secretario de Estado Marco Rubio y pidió que hiciera "todo lo que estuviera en su mano para garantizar que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde".

Después de eso, señaló: "Es un privilegio anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido contra Uruguay. Se han eximido de todas las tasas, de acuerdo con la política oficial. Ya se están organizando los preparativos de viaje".

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Vozinha, de un mote burlesco a héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026

Con su actuación y el giro de los acontecimientos, el portero caboverdiano le está dando la vuelta a la historia. De ser aquel niño al que le apodaron ‘Vozinha’ no sin cierto tono burlesco porque siempre se enrabietaba, se enfadaba o lloraba volviendo a casa tras una derrota o cuando se llevaba golpes que no podía devolver por parte de otros niños mayores con los que jugaba al fútbol, comenzaron a llamarle así. ‘Avó’, en Portugal, significa abuela, y ‘avozinha’ abuelita, por lo que hacían así referencia a cuando se marchaba así a casa de ésta, quien le cuidaba mientras su madre trabajaba y su padre cumplía el servicio militar.

Ese apodo quedó acortado más cariñosamente como ‘Vozinha’, y desde entonces lo que era un producto de alguna que otra mofa y una broma infantil fue escalando hasta ser una seña de identidad que hoy forja una de las grandes historias de este Mundial; la de un guardameta humilde, en una selección sin grandes figuras, que brilla ahora convertido en un héroe futbolístico para su país, y más allá.