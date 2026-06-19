"Es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados", dijo el futbolista tras viralizarse su imagen en el Argentina-Argelia

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

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El pasado miércoles, 17 de junio, Leo Messi se convirtió una vez más en la gran figura del partido de Argentina contra Argelia en el Mundial. El astro de la albiceleste brilló con un hattrick que le valió para igualar a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de los mundiales. En el primero de los tantos se le vio llorar, lo que dio lugar a que la imagen se viralizase rápidamente, con todo tipo de interpretaciones a su alrededor. Hoy, la causa de esa emoción y esas lágrimas se conoce tras la emisión de un comunicado de la familia en el que se revela que su padre está “en seguimiento” por una enfermedad.

Más allá de lo que supone para él jugar el que se entiende como su último Mundial y brillar una vez más con su país, el futbolista estaría atravesando unos momentos de mucha carga emocional y él mismo ha confesado que ha pasado “unos días difíciles” por cuestiones completamente ajenas al terreno de juego.

Leo Messi y su explicación tras las lágrimas

Atendiendo a los medios de comunicación después de hacer su hattrick ante Argelia en el partido de debut de Argentina y en su estreno en el que es su sexto Mundial, Messi explicó por qué pasó de la sonrisa a las lágrimas tras anotar el primer gol del encuentro.

“La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron como siempre a mi lado dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más", dijo.

Y a ese respecto, la imagen de sus lágrimas adquirió todavía mayor alcance, con incógnitas sobre qué era eso, ajeno a lo deportivo, que estaba afectando de esa manera al icónico futbolista.

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En ese sentido, el periodista Eduardo Feinmann reveló en la radio más escuchada de Argentina que desde finales de 2025 el padre del ganador de ocho Balones de Oro sufre un problema “serio” de salud.

A ese respecto, el medio argentino La Nación ha señalado que Jorge Messi fue sometido el martes a “una intervención producto del tratamiento al que está siendo sometido desde hace tiempo”, apuntando que de ella salió “bien”. Por eso, en el estadio de Kansas City, durante ese debut de Leo en el Mundial 2026, solo estuvieron su esposa Antonela y sus tres hijos. El resto de la familia acompañaba al progenitor, una figura clave para el futbolista y su carrera, que siempre ha estado junto a él y le ha acompañado e impulsado, también desde su llegada a Barcelona.

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El comunicado de la familia Messi

Tras todo lo ocurrido desde el partido de Argelia y la imagen de Leo llorando, la familia lanzó un comunicado en el que trataban de explicar, sin ahondar en detalles, parte de lo que estaba pasando.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", señalan en el comunicado, que continúa: "La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida no fiable".

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", concluye el comunicado.