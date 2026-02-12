El hombre tenía antecedentes por hurto y conducción temeraria

La RFEF "aparta" al árbitro de Segunda División detenido agredir a una prostituta haciéndose pasar por policía

GijónLa Policía continúan investigando la denuncia presentada por una mujer en Gijón contra un árbitro de Segunda División que quien haciéndose pasar por agente de policía agredió sexualmente a la joven, de nacionalidad latinoamericana que se encontraba ejerciendo la prostitución.

En el suceso ocurrido en un piso del barrio El Llano, la víctima relató que el agresor le obligó a realizar “varias prácticas sexuales” sin pagar por ello o la denunciaría a Extranjería por la situación irregular que tiene la joven en el país, recoge La Nueva España.

El árbitro, suspendido cautelarmente, se puso en contacto con la mujer a través de una llamada y quedaron en un piso donde al presentarse la denunciante se identificó como policía con distintos distintivos en la ropa.

Fue a través de la llamada telefónica que se pudo investigar al titular del número y posteriormente identificarlo por una fotografía. El hombre tenía antecedentes por hurto y conducción temeraria, afirma el diario.

Los agentes encontraron en el registro de la vivienda ropa simulada de la Guardia Civil y la Policía local. Al parecer el padre del detenido perteneció años atrás a las fuerzas de seguridad del Estado.

El juez puso en libertad al acusado mientras se investiga el caso, que ha pasado a Madrid ya que la presunta víctima reside en la capital.

Suspendido cautelarmente por la Real Federación Española de Fútbol

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un expediente de investigación y ha suspendido cautelarmente de toda actividad al árbitro profesional de Segunda División, tras tener conocimiento de su detención este lunes por un presunto delito de agresión sexual en Gijón, según ha informado el organismo federativo en un comunicado.

La RFEF explica que la decisión se adopta tras la publicación en las últimas horas de diversas informaciones en medios de comunicación y en aplicación de su normativa interna, con el objetivo de aclarar los hechos conocidos. La suspensión tiene carácter inmediato y se mantendrá hasta la resolución del proceso, han precisado desde la Federación.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han informado de que el juzgado de guardia de Gijón se inhibió a favor del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, después de que la víctima manifestara que reside en la capital.

Según ha precisado el TSJA, las diligencias abiertas en Asturias lo fueron inicialmente por un presunto delito de agresión sexual y fueron remitidas al órgano judicial madrileño, al considerar que es el competente para continuar con la instrucción.