La RFEF "aparta" al árbitro de Segunda División detenido agredir a una prostituta haciéndose pasar por policía

Alberto Rosa 09 FEB 2026 - 19:17h.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que aparta al colegiado como medida cautelar

Condenado a dos años de cárcel por agredir sexualmente a una niña de 14 años en el baño de una discoteca de Pontevedra

Compartir







Un árbitro de Segunda División ha sido detenido por agredir sexualmente a una prostituta haciéndose pasar por policía nacional. Los hechos habrían ocurrido hace unas dos semanas en Gijón y se trata de un hombre asturiano de 33 años, colegiado en el fútbol profesional.

Según informa ‘La Nueva España’, el hombre fue detenido a raíz de una denuncia de la afectada, una mujer de origen latinoamericano. La denunciante relató que el árbitro lucía en su ropa distintivos policiales para llevar a cabo sus amenazas diciéndole que si no accedía a las prácticas sexuales propuestas tendría problemas por su situación irregular en el país.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre en Madrid por retransmitir en directo agresiones sexuales a su hija de 7 años a cambio de dinero virtual

El acusado habría contratado los servicios de una prostituta y una vez en el lugar acordado, la obligó a mantener relaciones sexuales sin pagar el servicio. Las fuentes consultadas por el citado diario señalan que, además de la detención, la Policía registró la vivienda del árbitro.

Posibles delitos de agresión, coacciones y usurpación de funciones públicas

El investigado podría enfrentarse a un delito de agresión sexual que acabaría en una alta pena privativa de libertad en caso de ir a juicio. La investigación se centra en determinar si existen otros episodios similares en los que las víctimas no se hayan atrevido a denunciar.

PUEDE INTERESARTE La Policía sospecha que el detenido en Madrid por retransmitir sus agresiones sexuales a su hija de 7 años por dinero virtual no llegó a canjear ni 1.000 euros

El caso se encuentra ya en un juzgado de instrucción de Gijón por los delitos de agresión, coacciones y usurpación de funciones públicas. En concreto, es la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) la que se encarga de la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Federación Española de Fútbol aparta al árbitro

En base a las noticias publicadas sobre el árbitro asturiano, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado que aparta al colegiado e informa que se le ha abierto un expediente de investigación. Ha señalado que la medida de apartarle es cautelar.

El comunicado difundido por la RFEF:

“La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso”.