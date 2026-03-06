Alberto Rosa 06 MAR 2026 - 19:32h.

El exjugador del Bayer se sincera en su nuevo documental sobre el incidente en el que murió su hijo a los 18 años

Muere el bebé de un año del futbolista Matthias Verreth

Compartir







El futbolista alemán Michael Ballack ha roto su silencio desde que perdió a su hijo Emilio, que solo tenía 18 años, tras un accidente de quad. El exjugador del Bayer ha compartido un texto y una fotografía de su hijo en su perfil de Instagram en el que comparte unas emotivas palabras sobre el desgarrador incidente.

Fue en 2021 cuando Ballack perdió a su hijo, un trágico suceso que relata en su nuevo documental 'My Story: The Life of Michael Ballack. Todo ocurrió en un complejo turístico de Península de Tróia , en Portugal, donde la familia del futbolista se encontraba de vacaciones. Según informe policial citado por 'Hola', el quad circulaba por un terreno accidentado cuando volcó y le cayó encima. Los servicios de emergencia intentaron salvarlo, pero no se pudo hacer nada.

En la desgarradora confesión de Ballack en su documental, el exjugador se pregunta "¿cómo se aprende a vivir con una pérdida así?". Él mismo se responde: "Uf. Difícil. Es difícil porque quien pasa por algo así no puede imaginarlo. No puede imaginarlo", confesó el deportista.

PUEDE INTERESARTE El hijo de José Antonio Reyes se rompe en el homenaje a su padre en Utrera: el emotivo encuentro con su abuelo

"Tampoco se puede describir con palabras. Es un proceso de represión", continuó Michael, y añadió: "Cada uno lo vive de forma diferente. Personalmente, puedo decir muy poco... Me gustaría decir mucho más, pero me destroza emocionalmente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ballack añadió que "uno intenta superarlo día a día, a través de muchas cosas que lo motivan: el trabajo, la familia, sus otros hijos, para intentar seguir adelante. Y eso es lo que he hecho hasta ahora. He hecho lo mejor que he podido. Pero creo que lo hemos logrado. No solo yo, sino todos los allegados a la familia y la familia misma. Y por eso doy gracias", dijo, visiblemente emocionado.

En la publicación de Instagram, Ballack recuerda "la risa, la felicidad y el disfrute" de su hijo, así como "su luz". "Rezo por tu alma para que descanses en paz. También lo haré por tus hermanos. Con todo mi amor. Te tengo cerca de mi corazón", concluye.