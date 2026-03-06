Michael Ballack habla por primera vez tras la trágica muerte de su hijo Emilio en 2021: "¿Cómo se aprende a vivir con una pérdida así?"
El exjugador del Bayer se sincera en su nuevo documental sobre el incidente en el que murió su hijo a los 18 años
El futbolista alemán Michael Ballack ha roto su silencio desde que perdió a su hijo Emilio, que solo tenía 18 años, tras un accidente de quad. El exjugador del Bayer ha compartido un texto y una fotografía de su hijo en su perfil de Instagram en el que comparte unas emotivas palabras sobre el desgarrador incidente.
Fue en 2021 cuando Ballack perdió a su hijo, un trágico suceso que relata en su nuevo documental 'My Story: The Life of Michael Ballack. Todo ocurrió en un complejo turístico de Península de Tróia , en Portugal, donde la familia del futbolista se encontraba de vacaciones. Según informe policial citado por 'Hola', el quad circulaba por un terreno accidentado cuando volcó y le cayó encima. Los servicios de emergencia intentaron salvarlo, pero no se pudo hacer nada.
En la desgarradora confesión de Ballack en su documental, el exjugador se pregunta "¿cómo se aprende a vivir con una pérdida así?". Él mismo se responde: "Uf. Difícil. Es difícil porque quien pasa por algo así no puede imaginarlo. No puede imaginarlo", confesó el deportista.
"Tampoco se puede describir con palabras. Es un proceso de represión", continuó Michael, y añadió: "Cada uno lo vive de forma diferente. Personalmente, puedo decir muy poco... Me gustaría decir mucho más, pero me destroza emocionalmente".
Ballack añadió que "uno intenta superarlo día a día, a través de muchas cosas que lo motivan: el trabajo, la familia, sus otros hijos, para intentar seguir adelante. Y eso es lo que he hecho hasta ahora. He hecho lo mejor que he podido. Pero creo que lo hemos logrado. No solo yo, sino todos los allegados a la familia y la familia misma. Y por eso doy gracias", dijo, visiblemente emocionado.
En la publicación de Instagram, Ballack recuerda "la risa, la felicidad y el disfrute" de su hijo, así como "su luz". "Rezo por tu alma para que descanses en paz. También lo haré por tus hermanos. Con todo mi amor. Te tengo cerca de mi corazón", concluye.