Mark Hughes ha confirmado la noticia en un comunicado y ha afirmado que su familia está devastada

Mark Hughes ha confesado que lo van a echar muchísimo de menos y pide privacidad para este momento tan difícil

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Alex Hughes, uno de los tres hijos del exfutbolista del FC Barcelona, Mark Hughes, ha muerto de forma repentina a los 38 años. El propio exjugador del Manchester United ha confirmado la noticia a través de un emotivo comunicado - a través de la Asociación de Entrenadores de la Liga- donde afirma que su familia "está totalmente desconsolada" ante esta tragedia.

"Jill y yo estamos completamente desconsolados por la repentina e inesperada pérdida de nuestro querido hijo Alex", empieza diciendo el exentrenador de clubes como Gales, Blackburn, Manchester City y Stoke City. "Alex era un hijo maravilloso, hermano de Curtis y Xenna, esposo y padre devoto de Jessica y de sus dos hermosos hijos, Sebastian y Leonardo", añade en su dolorosa despedida.

Mark Hughes ha confesado que lo van a echar "muchísimo de menos" y pide "privacidad durante este triste momento" mientras el entorno asume la dolorosa pérdida.

No se han desvelado las causas de su muerte

Alex Hughes nació en 1987. Tuvo una corta carrera futbolística en Gales antes de pasar a los roles directivos. Antes de morir estaba ocupando un puesto de alta responsabilidad en el departamento de captación de jugadores del Grimsby Town CF, donde tenía "muchos buenos amigos y compañeros", según revela ahora su padre.

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De momento, no se han desvelado las causas de la muerte del joven pero lo que sí queda claro es que el fallecimiento de Alex ha sido repentino.

"Su dedicación y calidez dejaron una huella imborrable", sostiene Polly Bancroft

Tras conocerse la notica, el Grimsby Town ha publicado un mensaje de despedida para su trabajador: "En el Grimsby Town Football Club estamos todos conmocionados y entristecidos por la noticia del fallecimiento de Alex. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Siempre lo recordaremos como un miembro muy querido de la familia Mariners, que contribuyó enormemente durante su tiempo con nosotros".

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Polly Bancroft, directora ejecutiva, también se ha pronunciado tras su muerte: "Alex era un miembro muy querido y respetado de la familia del Grimsby Town. Su profesionalidad, dedicación y calidez dejaron una huella imborrable en todos los que trabajaron con él".

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"Disfruté mucho trabajando a su lado y lo recordaré no solo como un compañero excepcional, sino también como una persona genuinamente amable que influyó positivamente en quienes lo rodeaban. Lo echaremos mucho de menos en el Club y más allá", señala Bancroft.

Mark Hughes, una de las figuras más recordadas del fútbol

Mark Hughes es una de las figuras más recordadas del fútbol. Mark Hughes es una figura muy recordada del fútbol. Tuvo una destacada carrera como jugador en clubes como el United, el Bayern de Múnich, el o el Chelsea. Así, tuvo un breve paso por la Liga española en la temporada 1986-87, cuando fichó por el Barça tras forjar su leyenda en el Manchester, según 'Lecturas'.

Se convirtió en una figura clave en la dirección técnica de la Premier League tras cinco años al frente de la selección nacional de Gales.