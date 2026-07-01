Claudia Barraso 01 JUL 2026 - 20:03h.

La Academia del Atlético de Madrid de Venezuela comunica la triste noticia de varias familias y jugadores en los terremotos

Última hora de Venezuela tras los terremotos: Albares informa que hoy llegarán 92 españoles repatriados desde Venezuela

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La Academia del Atlético de Madrid en Venezuela ha informado de la triste noticia de la familia Ortega Muñoz durante los terremotos que ha acabado con la vida de miles de personas. Mathias Alejando, un niño de corta edad que jugaba en el equipo, falleció junto a sus padres, Naikarina Muñoz y Ramón Alberto que “formaban parte de nuestra querida familia rojiblanca”.

En un comunicado publicado en sus redes sociales y con una fotografía del pequeño, han despedido y dedicado unas emotivas palabras tras su fallecimiento: “Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno y acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Que la fortaleza, la fe y el amor les brinden consuelo ante tan irreparable pérdida”.

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Otra familia fallecida

Esta noticia fue comunicada con tristeza por todo el club el pasado martes, pero este miércoles han publicado el fallecimiento de otros miembros del club, Régulo Reyes Freitez y Camilo Reyes Rodríguez víctimas también del terremoto. Ambos eran “suegro y cuñado, respectivamente, de nuestra Community Manager, Jennifer Hrastoviak”: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos por tan lamentable pérdida. Elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuela en este difícil momento”.

Los miles de muertos tras una semana de la tragedia

La última actualización de las autoridades venezolanas elevaba a casi dos mil muertos tras la recuperación de más personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, las autoridades han confirmado que todavía quedan muchas zonas por registrar y que en muchos edificios todavía no ha podido llegar la maquinaria pesada que se encargue de levantar los cimientos derrumbados tras la catástrofe que invadió al país hace una semana.

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La desesperación sigue creciendo según pasan las horas y la falta de respuestas ahoga a los familiares de los desaparecidos que continúan debajo de las piedras, pero los efectivos no han confirmado si podría haber más personas con vida debajo de los edificios derrumbados, aunque estiman que es muy probable que aparezcan más cadáveres.