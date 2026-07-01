El piloto se desplazó con un avión portando alimentos, medicinas, bienes de primera necesidad y ropa, entre otros artículos recogidos por la organización ‘We Love'

La última hora de Venezuela tras los terremotos, en directo

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Venezuela continúa sumida en la tragedia provocada por el devastador doble terremoto. Mientras el balance de víctimas continúa aumentando, con miles de personas llorando la muerte de sus familiares, los trabajos de los equipos de rescate sobre el terreno viven momentos extremos, con las posibilidades de supervivencia siendo cada vez más improbables al cumplirse una semana desde que se produjeron los seísmos de 7,2 y 7,5 de magnitud en la escala Richter.

Con el país sumido en el luto, y pese a que en las últimas horas aún se han vivido algunos rescates milagrosos entre los escombros, las escenas de desolación no dejan de reproducirse, como la historia de Eduardo, un piloto venezolano que, al llegar desde Miami con una de las primeras cargas de ayuda humanitaria para su país, se enteró de que varios miembros de su familia habían muerto como consecuencia de los seísmos.

Eduardo y la muerte de sus familiares en el doble terremoto en Venezuela

Tratando de brindar rápidamente auxilio, se desplazó con un avión portando alimentos, medicinas, bienes de primera necesidad y ropa, entre otros artículos recogidos por la organización ‘We Love’, anteriormente llamada ‘I Love Venezuela’.

Llevando la ayuda hasta su tierra, fue al aterrizar cuando se enteró de la peor noticia: varios familiares habían fallecido en la destrucción dejada por el doble terremoto, al que además han seguido más de 600 réplicas, alguna de hasta 4,6 de magnitud, reproduciendo el terror entre los ciudadanos.

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La historia de Eduardo, que ya ha trascendido fronteras a través de las redes sociales, fue compartida por el periodista colombovenezolano Juan Carlos Aguirre, quien difundió un vídeo en el que se puede apreciar cómo un grupo de personas que colabora en las labores de ayuda, en una videoconferencia con el propio piloto, le rinde una ovación entre aplausos y mensajes de cariño, tratando de apoyarlo en los momentos más difíciles al tiempo en que le expresan agradecimiento.

“Al llegar, se enteró de que su familia no está. Entonces, el vídeo es de parte de nosotros. Un aplauso y un reconocimiento, por favor. Está en vivo. Eduardo. Se llama Eduardo. Fuerza, Eduardo. Gracias por lo que haces. Lo siento, fuerza. Gracias, Eduardo”, contaba desde el lugar, como se aprecia en el vídeo compartido en redes, el actor Hendrick Bagues, quien no podía evitar las lágrimas en esa videoconferencia con el piloto.

“Estamos todos aquí por ti, pero necesitamos que vengas para atrás para mandar otro avión. Fuerza”, le decía otra mujer, mientras todos aplaudían.

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Tras esta secuencia, el periodista Juan Carlos Aguirre se pronunciaba también en las redes: “He cubierto muchas cosas feas entre el Darién, terremotos en Chile o México, y eso te hace de una piel dura para blindar el trabajo, pero con Venezuela esa dureza se quebró. Duele…”, sentencia.