Alberto Rosa 29 JUN 2026 - 21:14h.

El delantero ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se muestra "sorprendido" por la sentencia

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El futbolista Rafa Mir ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que defiende su inocencia tras ser condenado a ocho años y medio de prisión acusado de un delito de agresión sexual y lesiones a una joven. El delantero se ha pronunciado así por primera vez tras la sentencia.

Mir, que todavía tiene un año más de contrato con el Sevilla FC, ha asegurado que sus abogados han presentado un recurso para esa sentencia. “Hola a todos. Quería dirigirme a vosotros después de conocerse la sentencia de estos días. Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior. Durante el procedimiento se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración”, apuntó Rafa Mir al comienzo del vídeo.

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El delantero también ha indicado que quedó “sorprendido especialmente que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior”.

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“Por ese motivo, hemos decidido recurrir y seguiremos defendiendo nuestra posición por las vías legales correspondientes. Por respecto al proceso y a todas las personas implicadas, no voy a entrar a debatir públicamente, como he hecho todo este tiempo. Mi defensa seguirá donde corresponde, en los tribunales. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado y respetado. Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso. Gracias por escucharme”, concluyó el delantero.

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El tribunal determinó que no hubo consentimiento alguno en las dos acciones en las que el acusado le introdujo los dedos en la vagina a la víctima, tanto en la piscina de su chalet de la urbanización Torre en Conill de Bétera como posteriormente en el baño de su chalet en la urbanización de lujo Torre en Conill de Bétera (Valencia). De esta forma, da veracidad a la declaración de la joven y no a la del futbolista que aseguró en el juicio que todo fue consentido.