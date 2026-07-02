Protagonizó uno de los momentos más comentados del fútbol luso cuando un vídeo puso su nombre junto al de Joao Félix por una supuesta infidelidad

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Pedro Antonio Porro Sauceda nació el 13 de septiembre de 1999 en Don Benito, una ciudad de la provincia de Badajoz en Extremadura. Empezó a jugar al fútbol en el Gimnástico Don Benito, el club de su localidad, donde permaneció siete temporadas completas. Siete años en el mismo club de su ciudad antes de que el mundo exterior tocara a su puerta.

La decisión que lo cambió todo

En 2015, con 14 años, Pedro Porro dejó Don Benito para incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano en Madrid. Lo declaró él mismo en el canal oficial del Tottenham Hotspur: "Solo tenía 14 años cuando dejé a mi familia atrás. Describiría la experiencia como muy desafiante."

Salir de una ciudad de provincias extremeña a los 14 años para vivir en Madrid, sin familia cerca, exige una madurez y una determinación que muy pocos adolescentes tienen. Ese relato convierte la carrera de Porro en algo más que una progresión de clubes: es la historia de alguien que eligió muy joven, con toda la incertidumbre que eso conlleva.

Eligió el Girona antes que el Real Madrid

Dos años en Rayo, y en agosto de 2017 se produce uno de los datos más llamativos de toda su trayectoria cuando un medio tituló la noticia de su fichaje por el Girona afirmando que "Un juvenil del Rayo prefiere fichar por el Girona que por el Madrid." El Real Madrid también le quería. Porro eligió el proyecto del Girona, y con él la posibilidad de jugar en la filial Peralada en Segunda B, por delante del escaparate del club más grande del mundo. Tenía 17 años.

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La decisión funcionó. Debutó con el primer equipo del Girona en Primera División el 17 de agosto de 2018, y el 10 de noviembre de 2018, tras su décimo partido en Liga frente al Leganés, su cláusula de rescisión subió automáticamente a 50 millones de euros por contrato. Diez partidos en Primera División bastaron para que su valor se disparara hasta esa cifra.

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Manchester City: firmado, pagado y nunca utilizado

En agosto de 2019, el Manchester City anunció el fichaje de Pedro Porro por 13 millones de euros desde el Girona. Una de las inversiones más raras que recuerda la Premier League ya que cuatro días después del anuncio del traspaso, el Real Valladolid comunicó su llegada en calidad de cedido durante una temporada con opción de compra. Pep Guardiola le compró y le envió directamente a LaLiga. La opción de compra del Valladolid no se ejerció, y en agosto de 2020 fue cedido de nuevo al Sporting CP de Portugal por dos temporadas.

En ningún momento llegó a disputar ni un solo minuto en el equipo de Manchester en la Premier League. El City pagó 13 millones por un lateral al que cedió durante más de dos años antes de que el Sporting lo comprara definitivamente.

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El vídeo viral y el comunicado ante el escándalo

En 2022, mientras aún jugaba en Portugal, un vídeo se hizo viral en las redes: Porro entregaba su camiseta, tras un partido, a una joven en el campo. La joven era Magui Corceiro, modelo portuguesa que por entonces mantenía una relación con el delantero del Atlético de Madrid Joao Félix. Las especulaciones sobre una posible infidelidad o romance se dispararon.

Porro respondió con un comunicado público: "Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas." Magui Corceiro también se pronunció: "Conocí a Porro hace unos meses de manera inesperada en una cena de grupo y desde entonces nos lo hemos pasado muy bien, somos muy buenos amigos, lo quiero, es increíble y la gente que lo conoce lo sabe muy bien."

Con la familia en Londres

Pedro Porro vive en Inglaterra desde enero de 2023, primero cedido y luego como jugador de pleno derecho del Tottenham Hotspur. Mantiene una relación con María Hurtado. Esta tiene una hija de una relación anterior, Carla, nacida en 2018, a quien el futbolista ha acogido como parte de su familia. El 1 de septiembre de 2025 nació el primer hijo biológico de Porro: un niño al que llamaron Pedro, como su padre. En redes lo llaman "MiniPedro" o "gordito", y los propios padres han descrito que les ha "robado el corazón" a todos.