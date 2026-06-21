Si buscas algo de su vida fuera del fútbol, no encontrarás nada. Eric García es, en su generación, el jugador más deliberadamente invisible.

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Eric García Martret nació el 9 de enero de 2001 en Martorell, municipio industrial del Baix Llobregat donde la industria marca el paso y los trenes no dejan de pasar. Martorell no es una ciudad de postureo. Es un lugar de trabajo duro y raíces profundas. Allí, el pequeño García no era una estrella mediática: era simplemente el hijo de una familia que le enseñó que el respeto se gana con silencio y esfuerzo. A los siete años entró en la Barça Escola. A los dieciséis, abandonó La Masía por el Manchester City. El resto es más complicado de lo que parece.

Dos leyendas del Barça le llevaron al City

Cuando en el verano de 2017 el Manchester City fichó al joven central, negoció con dos de las figuras más icónicas de La Masía de los años noventa. Eric García llegó al City de la mano de Iván de la Peña y de Carles Puyol. La agencia, que se llamó inicialmente Puyol, De la Peña & Sostres, fue fundada en 2013. Puyol se desvinculó en 2018 y pasó a llamarse Footalent. A través de ella, De la Peña ha gestionado también las carreras de Gavi y Ansu Fati.

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El Barça recibió 1,7 millones de euros en concepto de derechos de formación cuando el jugador se marchó con 16 años. Eso fue todo lo que el club culé obtuvo de uno de sus centrales más prometedores.

La oferta que rechazó

Cuando en 2020 el Manchester City intentó retenerle, la propuesta sobre la mesa era objetivamente extraordinaria. Eric García cobraba menos de 14.000 dólares semanales. El City le ofreció un contrato a largo plazo con un sueldo inicial superior a los 52.000 dólares por semana, cerca de 2,75 millones por temporada. Rechazó la oferta. Volvió al Barcelona, que atravesaba una de las peores crisis financieras de su historia, aceptando una rebaja salarial del 40%.

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Guardiola lo confirmó públicamente con una mezcla de incomprensión y respeto: "Eric nos ha comunicado que no quiere prolongar su contrato con el City. Nosotros queríamos que siguiera. Pero él no quiere. Imagino que desea jugar en otro club." La explicación de García fue sencilla: "El Barcelona es el club de mis sueños y estar aquí es un privilegio. Y cuando tuve la opción de volver, por supuesto que acepté."

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El choque con Ederson

El 17 de junio de 2020, en el partido Manchester City-Arsenal (3-0) de la Premier League, ocurrió el momento más perturbador de su carrera hasta ese momento. En el minuto 80, el portero Ederson salió a despejar un balón y chocó de frente con García, que cayó inconsciente sobre el césped del Etihad Stadium. Los jugadores de ambos equipos se quedaron paralizados.

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El servicio médico entró con camilla, collarín y oxígeno. El equipo ya había agotado los cinco cambios, de modo que los últimos diez minutos los jugó con diez hombres. Según informes de la época, el impacto pudo haberle costado un diente. Guardiola lo resumió en rueda de prensa: "Estamos un poco preocupados por Eric. Está consciente, lo que es buena señal, pero tendrá que hacerse algunas pruebas en el hospital, porque un golpe así en la cabeza siempre es peligroso." Salió del hospital cuarenta y ocho horas después.

El primero de la Barça Escola en la selección absoluta

Según el propio FC Barcelona, Eric García se convirtió en el primer futbolista de la Barça Escola convocado por la selección española absoluta. Debutó el 6 de septiembre de 2020 sustituyendo a Sergio Ramos, con 19 años y siendo todavía jugador del Manchester City.

Dos años después, en el Mundial de Qatar 2022, estuvo en la lista. No pisó el campo ni un segundo. España fue eliminada por Marruecos y García se marchó del torneo sin haber jugado. En París 2024 la historia fue diferente: fue pieza clave de la selección olímpica que venció 5-3 a la anfitriona Francia en la final y se colgó el oro.

El 3 de septiembre de 2022, en la jornada dos de LaLiga, Eric García marcó ante el Sevilla. Era su primer tanto como azulgrana y, a la vez, el primero de toda su carrera profesional. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals lo tituló con precisión: "Eric Garcia fa el primer gol com a professional i marxa lesionat." Marcó y abandonó el campo lesionado el mismo día.

El hombre invisible

En una generación donde sus compañeros viven en redes y sus parejas son conocidas por el gran público, García es la excepción absoluta. Sus padres no han sido identificados en ningún medio. No hay pareja conocida en ninguna fuente verificable. Ningún medio de sociedad le ha fotografiado en un estreno ni en ningún acto social.

La única concesión pública a una dimensión fuera del fútbol es su participación en las Solidarity Sports Stories del FC Barcelona, una iniciativa solidaria del club. Nada más. Desde que también juega con la selección de Cataluña su identidad pública se define exclusivamente por lo que ocurre dentro del campo.