La Policía británica investiga las causas de su muerte tras ser hallado su cuerpo en la vía pública

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Rob Dieperink, árbitro que fue apartado del Mundial por una agresión sexual que a la postre fue desestimada, ha muerto a los 38 años. La Federación Holandesa de Fútbol ha emitido un comunicado lamentando su pérdida mientras que la Policía británica investiga las causas de su muerte.

La autoridades no han informado aún sobre la causa de su muerte. Su cuerpo fue hallado en la vía pública en la misma calle de su lugar de residencia. Su nombre salió a la luz después de que fuese excluido del Mundial por una supuesta agresión sexual que posteriormente fue desestimada. El proceso judicial derivó en su salida del torneo.

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Dieperink fue excluido de la lista de árbitros para la próxima Copa Mundial masculina, según ha comunicado este sábado la FIFA a la agencia de noticias dpa, a pesar de que se hayan archivado las pesquisas en su contra sobre una presunta coacción sexual.

Dieperink tenía previsto trabajar como árbitro asistente de vídeo en el torneo de la FIFA, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. Según informaron este sábado el neerlandés 'De Telegraaf' y otros periódicos, Dieperink había sido detenido y después acusado de coaccionar sexualmente a un menor en Londres.

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Sin embargo, la investigación se suspendió por falta de pruebas, según los informes policiales. El propio 'De Telegraaf' citó a Dieperink afirmando que era inocente. "Me entristece mucho que se me haya acusado falsamente", declaró el árbitro, añadiendo que era lamentable que la FIFA hubiera decidido no contar con él para el Mundial.