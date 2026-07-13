Alberto Rosa 13 JUL 2026 - 23:18h.

El delantero del Manchester City ha protagonizado un surrealista momento al regresar del Mundial

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Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más admirados de este Mundial 2026 y este lunes, a su llegada a Noruega, ha dejado una de las imágenes más insólitas de la competición. El delantero del Manchester City ha bajado del avión sonriente y con un mapache disecado bajo el brazo.

Un peculiar souvenir de su viaje en Estados Unidos que no ha tardado en llamar la atención. El jugador, que se ha convertido en todo un héroe en este Mundial, ya está buscando nombre para su nueva adquisición. A través de sus historias de Instagram, el delantero ha pedido a sus seguidores que voten por el nombre del peculiar animal. Las opciones son Cowboy, Ranger, TEX y R.O.W. (Raccoon on wheels).

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El animal va colocado sobre una tabla junto a una botella de alcohol y con la mirada fija hacia abajo. Un surrealista momento que ha provocado las risas entre varios seguidores del futbolista y de la selección noruega.

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Más allá de la anécdota, Haaland ha cerrado una participación histórica en el Mundial de 2026. Anotó siete goles en cinco partidos, incluyendo un doblete clave para eliminar a Brasil, lo que condujo a Noruega hasta los cuartos de final, donde cayeron finalmente en la prórroga ante Inglaterra (1-2),

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Haaland dice ahora que apoyará a Inglaterra para que gane el torneo, un país con el que guarda un vínculo especial al haber nacido en Leeds cuando su padre jugaba allí. “De pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega”, confesó.

El futbolista ha protagonizado varios momentos en este Mundial, como cuando abrazó sin camiseta a la princesa Ingrid de Noruega tras derrotar a Brasil. "La futura reina saludando al rey del fútbol noruego", "La verdadera realeza del país" o el ya mensaje viral: "Será el próximo rey?" son algunos de los comentarios que dejó aquel comentado momento. Haaland ya descansa en casa, dejando atrás un paso por el Mundial muy aplaudido y una postal para el recuerdo con su nuevo souvenir estadounidense.