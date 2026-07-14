Los aficionados viajan desde cada rincón de España para vivir este partido desde Dallas

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Los aficionados viven los últimos momentos con gran tensión y emoción en Dallas. Cientos de personas van llegando y se van congregando poco a poco. Ellos mismos dicen que lo tienen todo preparado para esta noche. Algunos reconocen que desde hace meses lo tienen todo listo para vivir el enfrentamiento contra Francia y con el que la selección española podría pasar a la gran final.

Málaga, Barcelona, Albacete, Valencia... Los aficionados viajan desde cada rincón de España para vivir este partido decisivo. Algunos aterrizan y otros llevan allí más de un mes.

"Hay que vivir la vida como si mañana no estuviésemos aquí", señala Adrián

La historia de Adrián es muy conmovedora. Él sufrió una enfermedad muy grave que casi le hace perder la vida. Desde el hospital, compró la entrada para el partido y la camisera con el número de la habitación. Ahora, completamente recuperado, puede vivir su sueño: "Es una lección de vida. Hay que vivir la vida como si mañana no estuviésemos aquí. Si quieres hacerlo, hazlo". Pero claro, también hay que tener el dinero para hacerlo.

Los afortunados que han podido viajar aseguran que se han gastado entre unos 3.000 hasta unos 5.000 euros en la visita. Pero ellos no dejan de soñar y ya empiezan a pensar en cómo lo harán para viajar a Nueva York para vivir la final. Aunque muchos no lo tienen todo preparado porque todavía queda lo más importante: la victoria. Pese a la incertidumbre, ellos lo tienen claro. La camiseta española lucirá una segunda estrella.