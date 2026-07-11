La selección española alzó la copa en Sudáfrica hace 16 años y los aficionados creen que la historia se puede volver a repetir

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España ya está en las semifinales del Mundial y muchos no pueden evitar mirar hacia atrás, concretamente a ese 11 de julio de 2010. Hace 16 años, la selección española alzó la copa en Sudáfrica y ahora es inevitable pensar que podría repetirse esa imagen. El camino que está realizando Luis de la Fuente se parece al que siguió Vicente del Bosque y la emoción no para de crecer entre la afición.

Al igual que hace 16 años, España quedó encuadrada en el Grupo H y comenzaron las dudas. En ese entonces por perder frente a Suiza y ahora por acabar con un empate sin goles ante Cabo Verde. Volvió a aparecer Marcelo Bielsa en el tercer partido de la primera fase. En Sudáfrica dirigía a Chile y en este, a Paraguay. Mismo rival, misma ronda y mismo resultado que volvió a introducir a España en los cuartos de final. Pero no es la única coincidencia.

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Desde la fecha del Mundial hasta la canción de Shakira

El equipo de Vicente del Bosque llegó al Mundial después de conquistar la Eurocopa de 2008 de la mano de Luis Aragonés. Ahora, la selección de Luis de la Fuente aterriza como campeona de Europa. En las dos ocasiones, los futbolistas afrontaron el torneo después de haber caído en los octavos de final del Mundial anterior.

Y en el partido contra Portugal también se ha visto una similitud. En 2010, Pepe abandonó el partido por una lesión y en 2026 le ha ocurrido lo mismo a Nuno Mendes. Aunque también hay paralelismos en la fecha de inicio de este evento deportivo. El Mundial comenzó el 11 de junio, el mismo día que empezó el de Sudáfrica. O en el himno, ya que Shakira ha puesto la voz para la canción en ambas ocasiones.

En 2010, el Barcelona conquistó la Liga, el Atlético perdió la final de la Copa del Rey y el Real Madrid cerró la temporada sin títulos antes de apostar por José Mourinho para empezar una nueva etapa. En 2026, el Barça se alzó con la victoria, el Atlético se quedó a las puertas de la Copa y el Real Madrid ha vuelto a Mourinho para reconstruirse. Mientras la selección se concentra en el próximo partido contra Francia, la teoría de que la historia se puede volver a repetir cobra más fuerza.