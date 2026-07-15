El descanso de la final del Mundial podría durar 30 minutos

Aunque la FIFA no ha confirmado este cambio todavía, las nuevas normas no han sido bien recibidas, pues esta decisión podría influir en el resultado final y en los cambios de jugadores

Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial: el histórico espectáculo "generará impacto para la infancia de todo el mundo"

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La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará el próximo domingo 19 de julio de 2026 en Nueva York, Estados Unidos, podría celebrarse con cambios en sus normas. España, ya finalista, se enfrentará al vencedor del Inglaterra-Argentina de este miércoles en un partido cuyo descanso se podrá extender hasta los 30 minutos para llevar a cabo el primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la Copa del Mundo.

Se trata de una noticia que la FIFA no ha confirmado oficialmente todavía, pero que de momento no ha sido bien recibida en España, ya clasificada en la Final tras ganar 0-2 a Francia. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que el show duraría 11 minutos, pero ahora, fuentes cercanas a la organización han confirmado que para preparar el espectáculo haría falta más tiempo.

Este cambio ya ha desatado polémicas

Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS son los protagonistas de este espectáculo, artistas que compartirán escenario con Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22. Se trata de un evento similar al que se celebra en otros espectáculos deportivos en los Estados Unidos como la Super Bowl, la final del fútbol americano.

En la pasada edición del Mundial de clubes, la FIFA ya organizó un show que extendió a 24 minutos el tiempo de descanso. Esta decisión fue muy criticada no solo por los espectadores, sino sobre todo por los dos equipos disputados, Chelsea y PSG.

Alargar el tiempo de descanso podría influir en el resultado final y en los cambios de jugadores, pues si este nuevo formato se hace vigente, los futbolistas tendrán más tiempo de recuperación.

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A la espera de que la FIFA confirme los detalles que podrían cambiar las normas en esta Final del Mundial, Inglaterra y Argentina compiten este miércoles para hacerse un hueco en la final y enfrentarse a los de De La Fuente.