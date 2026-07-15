Toda la atención está puesta en el próximo domingo, una fecha marcada en rojo para millones de españoles y en la que se decidirá si España se proclama campeona

Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial: el histórico espectáculo "generará impacto para la infancia de todo el mundo"

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La clasificación de la selección española para la gran final del Mundial no solo provocó una explosión de alegría entre los aficionados al fútbol. También ha dejado uno de los comentarios más comentados de la noche en redes sociales, protagonizado por Aitana. La cantante catalana no pudo ocultar su emoción tras el triunfo de España frente a Francia y aprovechó el momento para lanzar una petición muy especial relacionada con Rosalía.

Mientras miles de seguidores celebraban el pase del combinado nacional a la final, Aitana compartió un mensaje en X -antes Twitter- que no ha tardado en acumular miles de visualizaciones, 'me gusta' y comentarios.

Más allá del resultado deportivo, la artista puso el foco en el espectáculo que acompañará al partido decisivo, en el que participarán artistas como BTS, Justin Bieber, Shakira o Madonna. Por ello, Aitana ha dejado claro quién le gustaría ver también sobre el escenario.

"Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representando España. Bfff. Vaya día el domingo, vaya día", escribió la intérprete de 'Superestrella', reflejando la ilusión con la que espera una jornada que promete ser histórica para el deporte español.

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Las palabras de Aitana no han tardado en hacerse virales. Numerosos usuarios han compartido su deseo y coincidieron en que Rosalía sería una de las artistas ideales para representar a España en un evento de tal repercusión internacional.

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Otros también han pedido que participe la propia Aitana y han recordado el prestigio que ambas han alcanzado durante los últimos años gracias a su proyección mundial, sus actuaciones en algunos de los escenarios más importantes del mundo y el reconocimiento cosechado dentro y fuera de nuestro país.

La publicación llegó apenas unos minutos después de que España certificara su billete para la final del Mundial tras imponerse a Francia con un 2-0, un resultado que desató una auténtica ola de entusiasmo entre personalidades del mundo de la música, el cine, la televisión y las redes sociales. Aitana fue una de las primeras celebridades en expresar públicamente su emoción por la victoria.

Ahora, toda la atención está puesta en el próximo domingo, una fecha marcada en rojo para millones de españoles. La selección buscará proclamarse campeona del mundo, mientras que el espectáculo previsto alrededor de la final también ha generado una enorme expectación por la presencia de artistas de primer nivel internacional.

Por el momento, no existe confirmación ni rumores de que Rosalía vaya a participar en el evento musical de la final. Sin embargo, el mensaje de Aitana ha servido para avivar la conversación en redes sociales y ha hecho que muchos seguidores se sumen a su petición, convencidos de que la cantante sería una representante perfecta de la música española en una cita seguida por millones de espectadores en todo el mundo.