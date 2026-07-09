Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS actuarán en el descanso de la final del Mundial

Son los protagonistas del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026

El evento apoyará al 'FIFA Global Citizen Education Fund', un iniciativa que trabajar para poner fin a la pobreza extrema y ampliar el acceso a una educación de calidad

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Justin Bieber se une como cabeza de cartel en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva Jersey (Nueva York, Estados Unidos), tal y como ha anunciado la FIFA y Global Citizen.

El cantante canadiense compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS, una reunión de artistas de alcance mundial que se unen en el primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la Copa del Mundo. Se trata de un evento similar al al que se celebra en otros espectáculos deportivos en los Estados Unidos como la Super Bowl, la final del fútbol americano.

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Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, formado por alumnado de 4.º y 5.º de primaria de un colegio público de Staten Island, Nueva York, también aparecerán junto a Coldplay en este espectáculo de 11 minutos de duración. La dirección artística del evento corre a cargo de Chris Martin, líder de la banda británica.

Los Teleñecos de Barrio Sésamo también participarán en este espectáculo, con personajes como la rana Gustavo o Miss Piggy. Su presencia refuerza el propósito del espectáculo: garantizar que todos los niños y niñas, en cualquier lugar del mundo, tengan acceso a una educación de calidad.

Un evento por el acceso a la educación

El espectáculo apoyará al 'FIFA Global Citizen Education Fund', una iniciativa que trabaja para recaudar 100 millones de dólares destinados a ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños y niñas de todo el mundo.

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La organización trabaja para poner fin a la pobreza extrema y contribuye a la ampliación del acceso al aprendizaje, la mejora de los resultados educativos y la creación vías de oportunidad para la infancia en algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo.

Tras los compromisos ya adquiridos por el primer ministro Carney de Canadá, y el primer ministro Montenegro de Portugal, Global Citizen anima a las naciones participantes en el Mundial a anunciar nuevas contribuciones en el marco de la campaña.

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"Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Mientras el mundo se une para presenciar el partido de fútbol más importante de la historia, el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium, este espectáculo sin precedentes, comisariado por Chris Martin, de Coldplay, celebrará el fútbol, la música y nuestros valores compartidos, dejando un legado que trascenderá el pitido final", añadió.