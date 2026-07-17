Los campeones del Mundial de Fútbol 2026 recibirán anillos siguiendo la tradición estadounidense

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Nueva YorkLa FIFA ha anunciado que, siguiendo una tradición deportiva de Estados Unidos, los campeones del Mundial 2026, tras la final entre Argentina y España, recibirán un anillo galardón que será personalizado y a medida de cada jugador.

Por primera vez en la historia, los ganadores de la Copa del Mundo recibirán anillos de campeón.

¿Cómo son los diseños?

La FIFA anunció este jueves que "adoptará esta seña de identidad del deporte estadounidense" y se confeccionarán únicamente 2026 ejemplares, de los cuales 30 se otorgarán a los ganadores y el resto, 1996 piezas, se pondrán a la venta para los aficionados de todo el mundo.

En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundo y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador.

Después de la final del MetLife Stadium en Nueva Jersey, los jugadores recibirán unos anillos provisionales y, posteriormente, los 30 anillos se fabricarán a medida, cada pieza estará numerada y se acompañará del certificado de autenticidad.

El comunicado de la FIFA

Desde la Copa Mundial de la FIFA se ha emitido un comunicado en el que se ofrecen los detalles de estos anillo: "Se confeccionarán únicamente 2026 piezas, numeradas individualmente, en homenaje a la competición. De ellas, 30 se entregarán al equipo ganador, y las 1996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial, lo que permitirá a los seguidores hacerse con una pieza única de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad.

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Inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión. Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y entregarán a sus destinatarios. De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán".