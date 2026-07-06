"No le dije qué decisión debía tomar", subraya para incidir en que el castigo era "injusto" y que el árbitro es "un poco sospechoso"

Incredulidad en el Mundial por la retirada de la roja a Folarin Balogun, jugador de EEUU: de la supuesta llamada de Trump a Infantino al ataque de la UEFA a la FIFA

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El El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien finalmente podrá disputar el encuentro frente a Bélgica.

"Sí, lo hice. Hablé con Gianni, una persona muy respetada, que ha organizado la Copa del Mundo más exitosa de la historia", ha afirmado Trump en declaraciones realizadas desde el Despacho Oval.

"No era ni falta"

El mandatario estadounidense explicó que, como aficionado al deporte, consideró que la acción que provocó la expulsión de Balogun no debía haber sido sancionada.

"Eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Eran dos jugadores corriendo a toda velocidad que simplemente chocaron entre sí (...) quedaron enredados en la jugada", ha señalado sobre la acción del minuto 64, en la que el delantero terminó pisando al defensa bosnio Tarik Muharemovic. Trump también cuestionó la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus, encargado de dirigir el encuentro de dieciseisavos de final.

"Es un poco sospechoso. No quiero decirlo porque no me gusta generar polémica, pero resulta bastante sospechoso. Si quieren, puedo mostrarles su historial", afirmó, sembrando dudas sobre la decisión arbitral y asegurando que "nadie podía creer" la expulsión.

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El presidente estadounidense reconoció que inicialmente desconocía que la tarjeta roja impediría a Balogun disputar el siguiente encuentro: "Es un jugador absolutamente fundamental. Yo no sabía lo que significaba esa decisión. Pensé que no tendría demasiadas consecuencias", explicó.

Cuando supo que el delantero se perdería el partido frente a Bélgica, consideró que la sanción era "muy injusta". "Si le hubiera pasado a cualquier otro jugador también habría sido injusto, pero cuando apartas al mejor jugador, o a uno de los mejores...", sostuvo.

Niega haber influido en la decisión

Trump confirmó que habló con Gianni Infantino para trasladarle su opinión, aunque negó haber intentado influir directamente en la resolución final: "Eso fue lo único que transmití. No le dije qué decisión debía tomar", subrayó. Asimismo, señaló que la decisión no dependía del presidente de la FIFA, sino de un comité disciplinario, al que felicitó por revocar la sanción. Para defender la revisión de la expulsión, Trump aseguró que el torneo debía contar con sus principales estrellas sobre el terreno de juego.

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"Era como privar a Argentina de Lionel Messi, a Portugal de Cristiano Ronaldo o a Inglaterra de Harry Kane", afirmó. Por último, indicó que, si Bélgica consigue la victoria frente a Estados Unidos, podrá sentirse orgullosa, aunque consideró que el triunfo habría tenido un valor diferente si el mejor jugador estadounidense hubiese estado ausente por una expulsión que calificó de injusta.