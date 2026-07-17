En Haro, La Rioja, los vecinos disfrutarán de la gran final desde el estadio que lleva el nombre del seleccionador

La FIFA descarta la media hora de descanso en la final del Mundial y durará 17 minutos

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En Haro, La Rioja, ya están preparados para vivir la gran final del Mundial. En la localidad natal del seleccionador, Luis de la Fuente, se prepara una gran fiesta para animar a España. En este pueblo el seleccionador es un héroe local, además de nacional. La retrasmisión será en el estadio que lleva su nombre.

"La Rioja con La Roja. Aupa, Luis, Haro está contigo", se puede leer en una enorme lona colgada en la plaza del Ayuntamiento. Allí ya piensan en como honrar al seleccionador si trae la Copa del Mundo. "Ya tiene el nombre del estadio, a ver qué podemos hacer", reconoce Sergio Merino, concejal de deportes del Ayuntamiento de Haro,

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El estadio Luis de la Fuente tiene un aforo de más de 5.000 personas que podrán disfrutar de la final en dos pantallas gigantes. No faltarán actividades, entre ellas charangas o hinchables para disfrutar de un día histórico para la Roja, para Haro y para una de las personas más ilustres de aquí. Luis de la Fuente.

"Ya tuvimos la suerte de que nos tocara un partido de la selección en plenas fiestas y lo disfrutamos con una pantalla gigante. Vivimos el mundial con mucha ilusión", recuerda el concejal de Deportes.

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Como dicen sus vecinos, Luis "es una persona muy humilde, muy trabajadora, que le gusta la cohesión, hacer grupo, familia". El mensaje de todo el pueblo está claro: "Aúpa Luis, aúpa España".