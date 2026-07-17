La coincidencia entre sus ilustraciones y la final del Mundial ha sido suficiente para provocar una avalancha de comentarios de muchos usuarios en redes

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Un sencillo libro infantil se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados de las redes sociales en las horas previas a la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Miles de aficionados han rescatado varias páginas de 'The World's Game', una obra publicada el pasado 2 de junio, al considerar que predice el duelo por el título mucho antes de que ambas selecciones certificaran su clasificación para la final.

Tal y como informa Sonia Losada en el vídeo, las imágenes del libro se han viralizado en plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook, donde numerosos usuarios aseguran que la obra anticipó el enfrentamiento entre las dos selecciones.

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Sin embargo, la realidad es algo distinta: el libro nunca afirma estar haciendo una predicción del futuro, sino que presenta una historia de ficción sobre el fútbol en la que aparece una final entre España y Argentina.

Lo que ha llamado la atención es una de las ilustraciones más compartidas. En ella aparecen ambas selecciones disputando la final de un Mundial y, tras el encuentro, los jugadores españoles celebran el título levantando el trofeo mientras la afición festeja en las gradas.

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Esa escena ha provocado una auténtica avalancha de comentarios después de que España eliminara a Francia y Argentina hiciera lo propio frente a Inglaterra, confirmándose así una final que muy pocos esperaban hace apenas unas semanas.

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El libro, dirigido al público infantil, narra el recorrido de un joven apasionado por el fútbol que viaja por distintos países descubriendo cómo este deporte une culturas, generaciones y aficionados de todo el planeta.

A lo largo de sus páginas aparecen diferentes selecciones nacionales, estadios, entrenamientos, partidos y grandes torneos, utilizando el fútbol como herramienta educativa para transmitir valores como el esfuerzo, el compañerismo, la superación y el respeto. Incluso aparecerían futbolistas como Cucurella o Lamine Yamal.

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La coincidencia entre sus ilustraciones y la final del Mundial ha sido suficiente para que muchos usuarios bauticen la obra como el libro que predice el Mundial.

Aunque sus autores pretendieran anticipar el desenlace del torneo, eso no ha impedido que las imágenes acumulen millones de visualizaciones y se hayan convertido en uno de los contenidos virales de la semana.

Ahora toda la atención está puesta en el desenlace del campeonato. España buscará conquistar su segundo Mundial de la historia tras el logrado en Sudáfrica 2010, mientras que Argentina aspira a revalidar el título conseguido en Catar 2022 y cerrar otra página dorada de su historia futbolística.

El encuentro también estará marcado por el simbólico duelo generacional entre la experiencia de Leo Messi y el impacto que está teniendo Lamine Yamal, una de las grandes revelaciones del fútbol mundial.

De momento, el verdadero misterio no es si el libro acertó la final, sino si también acertará el campeón. Solo cuando concluya el partido se sabrá si aquella ilustración era una simple casualidad o una de las coincidencias más sorprendentes que ha dejado el Mundial 2026.