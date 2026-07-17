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La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado al exfutbolista de la U.D. Las Palmas, Sergio Araujo, devolver la vivienda familiar a su expareja y a la hija menor de ambos, además de imponerle una orden de alejamiento como medida cautelar.

La decisión judicial se enmarca en unas diligencias previas abiertas tras una denuncia por presuntos delitos relacionados con violencia de género y la ocupación de la vivienda familiar, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La autoridad judicial considera que existen indicios suficientes para adoptar medidas de protección a favor de la denunciante y de su hija mientras continúa la investigación de los hechos.

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Entre las medidas acordadas figura la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la mujer, de su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre. Asimismo, el investigado no podrá mantener ningún tipo de comunicación con ella por cualquier medio.

Custodia provisional y devolución de la vivienda

En el ámbito civil, el juzgado ha atribuido provisionalmente la guarda y custodia de la hija menor a la madre, aunque mantiene el ejercicio conjunto de la patria potestad hasta que se resuelva el correspondiente procedimiento de familia. La resolución también mantiene el régimen de alimentos previamente establecido entre las partes.

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Además, el auto ordena el desalojo de la vivienda familiar por parte de quienes la ocupaban y dispone la entrega de las llaves para restituir el inmueble a la denunciante y a su hija. En caso de ser necesario, la medida podrá ejecutarse con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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El juez fundamenta estas medidas en las diligencias practicadas hasta el momento, entre ellas declaraciones testificales e informes policiales, que, según recoge la resolución, apuntan a que la vivienda era el domicilio habitual de la denunciante y de su hija antes de la presunta ocupación.

No obstante, el procedimiento continúa en fase de instrucción y las medidas adoptadas tienen carácter cautelar, por lo que no prejuzgan el resultado final del proceso judicial ni determinan la responsabilidad penal del exfutbolista.