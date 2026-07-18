La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado que los jugadores han tenido una sesión de activación en las instalaciones interiores

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La Selección Española Masculina de Fútbol ha visto suspendido su entrenamiento de este sábado en las instalaciones del Melanie Lane Training Ground, en Nueva Jersey, "siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos".

Así lo indicó la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en una nota de prensa. "Los jugadores están tenido una sesión de activación en las instalaciones interiores", añadió el organismo federativo en su breve mensaje, en la víspera de que la 'Roja' juegue frente a la selección de Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Los aficionados españoles dispondrán de varios puntos de encuentro", anunció la Federación

Aunque el título se ponga en liza este domingo (21:00 horas) sobre el césped del MetLife Stadium de East Rutherford, el equipo entrenado por Luis de la Fuente "no estará solo en esta nueva cita con la historia", según apuntó la RFEF este sábado en otro comunicado de prensa.

"Los aficionados españoles dispondrán de varios puntos de encuentro y de diferentes actividades organizadas por la RFEF para disfrutar de las horas previas al partido en un ambiente festivo", informó la Federación.

"Tras el éxito de las anteriores ediciones celebradas en Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Dallas, 'Casa España' será de nuevo el gran punto de encuentro de nuestros seguidores", dijo la nota. Este enclave neoyorquino estará en el Mercado Little Spain, un espacio gastronómico cercano al edificio Vessel y la estación de metro de 34 St-Hudson Yards.