La vida actual de Mariano Pernía: piloto, con un hijo en el Getafe y un futuro como entrenador

20 años después su hijo Cristiano ha cruzado el Atlántico para unirse a la cantera del mismo club, mientras él compite como piloto de automovilismo desde 2011

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Pernía nació el 4 de mayo de 1977 en Tandil, Buenos Aires, ciudad a la que vuelve con frecuencia y desde la que sigue conectado con el fútbol y el motor. Creció en una familia marcada por el deporte de alto rendimiento desde dos frentes: su padre Vicente Pernía, conocido como "El Tano", fue defensa de Boca Juniors, campeón de la Libertadores en 1977 y 1978, y luego piloto de Turismo Carretera. Esa mezcla de fútbol y automovilismo impregna toda su genealogía familiar.

Una carrera futbolística entre España y Argentina

Mariano debutó profesionalmente en Independiente en el año 2000, y en el mercado invernal de la temporada 2002-03 cruzó el océano para fichar por el Recreativo de Huelva, con el que llegó a la fase final de la Copa del Rey. Más tarde aterrizó en el Getafe, donde se convirtió en uno de los defensas más goleadores de la historia de Primera División, y obtuvo la nacionalidad española en 2006. Ese mismo año fue convocado por Luis Aragonés para el Mundial de Alemania en sustitución del lesionado Asier del Horno.

En 2007 fichó por el Atlético de Madrid. Su etapa en el Metropolitano estuvo marcada por un accidente que casi le cuesta la vida. Ocurrió el martes 7 de julio de 2009, viajando con su hija Tiziana y su sobrino Thiago por la ruta 30 argentina. Intentó esquivar un camión parado sin luces, volcó y cayó a una zanja. Una familia que vivía a pie de carretera vio el fuego y los rescató. El diagnóstico médico fue severo: fractura de clavícula, vértebra cervical y perforación del pulmón izquierdo. Volvió a España a entrenar en octubre de ese año y al campo de juego el 2 de febrero de 2010. En enero de 2011 fichó por Tigre, en Argentina, donde se retiró del fútbol profesional.

Ganó en su primera carrera automovilística

Retirado del fútbol, Pernía recibió una invitación de su hermano mayor Leonel y de su concuñado Bruno Marioni para debutar en la Fiat Linea Competizione. El 11 de septiembre de 2011, en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, no solo compitió por primera vez, sino que ganó la carrera. En octubre de ese mismo año conseguía su primera pole position.

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Lo que siguió fue una carrera de reconversión seria, no de aficionado. En febrero de 2012 debutó en el TC Pista Mouras en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. En 2013 pasó a la Clase 2 del Turismo Nacional. En 2016 llegó al TC2000, donde obtuvo su segunda victoria en La Plata, saliendo desde la novena posición y convirtiéndose en el único piloto en ganar dos veces en el mismo año y circuito. En julio de 2023 protagonizó con su hermano Leonel un momento histórico, cuando ambos ganaron la carrera del Turismo Competición 2000 de La Rioja en la misma jornada.

El 15 de junio de 2025, Mariano Pernía debutó en Top Race V6, la categoría considerada la "Libertadores del automovilismo" sudamericano por la intensidad de la rivalidad entre pilotos argentinos y brasileños. La carrera de debut se disputó en el Autódromo Mar y Valle de Trelew, exactamente el mismo autódromo donde ganó su primera carrera como piloto trece años antes.

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Su hijo Cristiano en el Getafe

En diciembre de 2025, Cristiano Pernía, hijo de Mariano y con 18 años recién cumplidos, dejó Argentina para incorporarse a la cantera del Getafe CF, el mismo club en el que su padre brilló entre 2005 y 2007. Mariano viajó a Madrid para acompañarlo en los primeros pasos y lo despidió en redes sociales con un mensaje cargado de emoción: "Llegó el día en el que tu sueño está por encima de lo que mamá y papá quieren, que es tenerte a nuestro lado día a día. Vamos a estar a más de 12.000 kilómetros, pero siempre al lado tuyo en cada sueño que tengas. ¡Te amamos! A defender los colores de un club que está en mi corazón."

Y añadió una mención que revela cuánto significa Huelva en su historia personal: "Yendo allí le dije que no se preocupara, que si no va bien la cosa hablaremos con el Recre para ver si había algún lugar, que me encantaría. En Huelva empecé a disfrutar de jugar al fútbol."

"Ex futbolista profesional, futuro entrenador"

Esa es la descripción que Mariano Pernía mantiene en su perfil de X desde hace años. No es un capricho: en una entrevista con La Mañana de El Eco de Tandil, confirmó abiertamente sus ambiciones de convertirse en entrenador profesional.

"Me dediqué mucho a mi carrera futbolística. Perseveré y nunca me rendí. Creo que eso fue lo que me llevó al éxito", resumió con la misma filosofía que le hizo llegar a Primera División desde Tandil y al Autódromo de Trelew desde las canchas de Europa.