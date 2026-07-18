Kevin Durant fue el encargado de sacar una imagen que causó furor en las redes sociales

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La idea era que Lionel Messi y Rodri Hernández se sacaran una foto con la Copa del Mundo antes de la final del Mundial 2026. El próximo 19 de julio, uno de ellos la levantará tras hacerse con la victoria del torneo. Pero todo cambió de repente cuando otras figuras del deporte aparecieron en el evento y se subieron al escenario.

Kevin Durant, Novak Djokovic, Tom Brady, Rio Ferdinand, Travis Scott y Kevin Hart se sacaron un selfie con los dos jugadores. Un momento icónico que, sin duda, pasará a la historia. Durant fue el encargado de sacar una imagen que causó furor en las redes sociales.

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"Haremos caso omiso a las provocaciones de Argentina", aseguró Rodri

Messi y Rodri aprovechan estos días previos al partido para estar en las conferencias de prensa y para sacarse una foto con el trofeo que uno de los dos conseguirá. De momento, el jugador argentino no habló en la conferencia de prensa pero Rodri sí que lo hizo y dejó un mensaje para su rival.

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"Haremos caso omiso a las provocaciones de Argentina", dijo ante los medios de comunicación. El futbolista español reconoció a Messi como uno de los más grandes pero aseguró que no es la única preocupación de España: "Argentina es mucho más que solo Messi, con jugadores más completos".