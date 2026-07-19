La ceremonia comenzará a las 13:30 horas local, las 19:30 en España, aproximadamente hora y media antes del inicio del encuentro

Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en Nueva York

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El Mundial de 2026 se despedirá por todo lo alto. La FIFA ha preparado una ceremonia de clausura que pretende marcar un antes y un después en la historia de la competición. Música, cultura, entretenimiento y fútbol en un espectáculo de dimensiones inéditas que servirá como antesala de la gran final de este domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva Jersey.

La ceremonia comenzará a las 13:30 horas local -las 19:30 en España-, aproximadamente hora y media antes del inicio del encuentro que decidirá al nuevo campeón del mundo: España o Argentina.

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El objetivo de la FIFA es que el cierre del torneo tenga la misma magnitud que las tres ceremonias inaugurales celebradas en México, Canadá y Estados Unidos al comienzo del campeonato, reflejando el carácter global de esta edición tan histórica, la primera disputada con 48 selecciones nacionales.

El director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Heimo Schirgi, ha explicado cuál es la filosofía del espectáculo: "La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica".

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La organización ha reunido para la ocasión a algunas de las personalidades más conocidas del panorama internacional. Entre los nombres confirmados figuran el actor Tom Cruise, la cantante italiana Laura Pausini, la estadounidense Nicole Scherzinger, el cantante británico Robbie Williams, Post Malone y el popular creador de contenido IShowSpeed, además de otras muchas sorpresas que la FIFA ha preferido reservar hasta el último momento.

Uno de los momentos más emotivos llegará justo antes del inicio del partido, cuando la oscarizada Jennifer Hudson interprete el himno nacional de Estados Unidos ante un estadio repleto de aficionados llegados de todo el mundo. Su actuación servirá como preludio al encuentro que decidirá el título mundial.

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La ceremonia no será solo un espectáculo musical. La FIFA pretende rendir homenaje a la diversidad cultural de los tres países anfitriones y al seguimiento que ha tenido esta Copa del Mundo, considerada ya una de las más importantes de la historia por el aumento del número de selecciones participantes y por la dimensión internacional del torneo.

Además, este Mundial también ha apostado por acercarse al modelo de los grandes eventos deportivos estadounidenses. De hecho, la final contará también con un innovador espectáculo durante el descanso, inspirado en el tradicional 'halftime show' de la Super Bowl, una novedad que nunca antes se había visto en una Copa del Mundo y que busca convertir la final en un acontecimiento deportivo y cultural de alcance global.

La elección del Estadio Nueva York/Nueva Jersey tampoco es casualidad. El recinto, uno de los más modernos y con mayor capacidad de Estados Unidos, será el escenario donde concluya un campeonato que ha recorrido tres países y que ha reunido por primera vez a 48 selecciones.

Desde su inauguración, la FIFA ha insistido en que esta edición debía ser recordada como un antes y un después en la historia del fútbol, y la ceremonia de clausura pretende convertirse en la imagen definitiva de ese legado.