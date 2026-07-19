El organismo que preside Gianni Infantino ha decidido ampliar el descanso hasta aproximadamente 30 minutos para las actuaciones que se llevarán a cabo en el campeonato

El descanso de la final del Mundial podría durar 30 minutos para celebrar el histórico espectáculo de medio tiempo

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La final del Mundial de 2026 entre España y Argentina no solo decidirá al nuevo campeón del mundo. También marcará un antes y un después en la historia del fútbol con la celebración del primer espectáculo musical de medio tiempo organizado por la FIFA al estilo de la Super Bowl. El encuentro, que se disputará este 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, combinará deporte, música y entretenimiento en un formato nunca antes visto en una Copa del Mundo.

Desde que se celebró el primer Mundial en 1930, el descanso de la final siempre ha sido un breve intervalo de 15 minutos destinado exclusivamente a que los jugadores recuperasen fuerzas y los técnicos ajustasen la estrategia. Sin embargo, la FIFA ha decidido transformar ese momento en un gran evento de entretenimiento global, inspirado en el famoso Halftime Show de la Super Bowl estadounidense.

Para hacerlo posible, el organismo que preside Gianni Infantino ha decidido ampliar el descanso hasta aproximadamente 25 o 30 minutos, tiempo suficiente para montar y desmontar el escenario sobre el terreno de juego sin comprometer la celebración del partido. La medida supone uno de los mayores cambios de la organización en la historia del torneo.

El cartel de artistas

La FIFA ha confirmado un reparto de artistas de primer nivel encabezado por cuatro grandes nombres de la música internacional. Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber.

Los cuatro serán los protagonistas del primer espectáculo de medio tiempo de la final, reuniendo diferentes generaciones y estilos musicales para ofrecer una actuación pensada para una audiencia de millones de espectadores en todo el mundo.

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Junto a ellos también participarán otros artistas y colaboradores internacionales como Burna Boy, además de una actuación especial de Coldplay junto al coro infantil PS22.

El espectáculo contará asimismo con la participación del director de orquesta Gustavo Dudamel, que dirigirá una interpretación conjunta entre la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar como homenaje a la música y a la diversidad cultural.

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Chris Martin, director artístico del proyecto

El diseño creativo del espectáculo estará supervisado por Chris Martin, líder de Coldplay, que actúa como director artístico del evento junto a Global Citizen, Live Nation y la productora Done + Dusted, responsable de algunos de los mayores espectáculos televisivos del mundo.

La intención de la FIFA es convertir la final del Mundial en un acontecimiento que trascienda el deporte y reúna música, cultura y entretenimiento en un único escenario, siguiendo el modelo de los grandes eventos estadounidenses.

El espectáculo no será solo una actuación musical. La organización pretende lanzar un potente mensaje de unidad, inclusión y cooperación internacional. Además, estará vinculado al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para mejorar el acceso a la educación de niños y jóvenes en todo el mundo.

Un cambio que ha generado debate

Sin embargo, la decisión de ampliar el descanso ha provocado todo tipo de opiniones. Algunos consideran que la medida moderniza el torneo, aumenta su atractivo para nuevas audiencias y multiplica el impacto económico y televisivo de la final.

En cambio, otros creen que un descanso tan largo podría alterar el ritmo competitivo del partido, afectar a la preparación física de los futbolistas e incluso influir en el desarrollo táctico de una final tan exigente como la que enfrentará a España y Argentina. También existen dudas sobre el estado del césped tras el montaje y desmontaje del escenario.

Sea cual sea el resultado del partido, la FIFA abrirá una nueva etapa en la historia del campeonato, acercando el modelo de entretenimiento de la Super Bowl al evento deportivo más importante del mundo.