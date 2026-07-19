España se paraliza por la final del Mundial: El Corte Inglés, Inditex e Ikea modifican sus horarios

David Reinoso 19 JUL 2026 - 14:37h.

Los establecimientos españoles adelantan su horario de cierre por la final del Mundial del fútbol

Sigue la previa del España - Argentina, al minuto: sigue aquí la última hora de la final del Mundial

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Toda España se prepara para la final del Mundial de fútbol que se disputará este domingo entre la Selección española de fútbol y la argentina. La euforia es colectiva por vivir este gran evento deportivo que tiene enganchada a la población española y bien lo saben los responsables de los marcas más importantes, pues han decidido modificar sus horarios de cierre para este domingo 19 de julio debido al inicio del partido entre España-Argentina.

El mundo entero está revolucionado con el encuentro que se va a producir dentro de muy pocas horas entre los jugadores de 'La Roja' y los albicelestes. Si bien el cantante Leiva ha sorprendido en su último concierto lanzando un mensaje de apoyo a los jugadores mientras cantaba 'Como si fueras a morir mañana', el actor Antonio Banderas ha hecho una interesante reflexión alegando "Rivales por un día, hermanos para siempre". Los directivos de las tiendas también han tomado nota de este fervor colectivo y han tomado una inédita decisión sobre sus horarios.

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Los establecimientos adelantan su horario de cierre por la final del Mundial

Los comercios han decidido adelantar en España su horario de cierre. De esta manera, marcas del Grupo Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho y Lefties), El Corte Inglés, Ikea, o Jysk cierran este domingo a las 20.00 horas todos los centros que tengan abiertos en España, una hora antes del inicio del encuentro. El objetivo es facilitar que sus empleados puedan seguir el partido.

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La decisión ha sido muy meditada pues, a pesar de que algunos comercios se encuentran en rebajas, se prevé también una notable bajada en las ventas durante esa última hora entre las ocho y las nueve de la noche. Por su parte, Carrefour, Alcampo, Leroy Merlín, Conforama y MediaMark también han adaptados sus horarios y adelanta su cierre a las 20:30 horas. En las tiendas en las que Mercadona abra los domingos, su cierre está previsto para las 15:00 horas.

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El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, se ha pronunciado al respecto: "Adelantar el cierre en una jornada tan especial supone reconocer que, junto a la actividad comercial, también es importante atender la realidad social y personal de quienes hacen posible cada día el funcionamiento de los establecimientos". "Desde nuestra organización sindical consideramos que esta iniciativa refleja una forma de entender las relaciones laborales en la que las personas ocupan un lugar prioritario. Gestos como este demuestran que es posible compatibilizar la actividad comercial con la sensibilidad hacia quienes hacen posible, cada día, el funcionamiento de la empresa", añaden desde el sindicato.