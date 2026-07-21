La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, 'Make America Great Again'

La gorra de Ferrán en la rúa de los campeones que ya es tendencia tras rediseñar el lema de Donald Trump: ‘Haz a España grande otra vez’

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La Casa Blanca reaccionó este martes a la gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' que lució el futbolista Ferran Torres durante la celebración del título del Mundial FIFA de 2026 por las calles de Madrid.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola" aseguró la Casa Blanca -en un mensaje publicado en la red social X-, en el que citó una publicación de Fox News con un video compartido por Torres en sus redes sociales.

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La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EE.UU. de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas.

Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, al tratar de emular el éxito del mandatario estadounidense.

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Ferran Torres fue el héroe de la final, al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) sobre Argentina que dio a España su segundo título mundial en la máxima categoría del fútbol masculino.