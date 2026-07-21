Los mensajes racistas e islamófobos aumentaron un 30 % durante el Mundial, con Lamine Yamal como principal objetivo

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El éxito de la selección española en el Mundial también ha tenido su lado más oscuro. Mientras millones de aficionados celebraban el campeonato, las redes sociales registraron un fuerte aumento de los mensajes de odio, con Lamine Yamal como uno de los principales blancos de los ataques.

Según los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), durante el torneo se detectaron más de 40.000 mensajes de odio, la mayoría de carácter islamófobo, lo que supone un 30 % más que en el mes de mayo.

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El deporte, un foco del discurso de odio

El deporte se ha convertido en uno de los principales escenarios para la difusión de mensajes racistas en internet, solo por detrás de los bulos relacionados con la inseguridad ciudadana. La enorme repercusión del Mundial actuó como un catalizador de este fenómeno, los expertos advierten de que la intensidad emocional que despiertan las competiciones deportivas favorece la propagación de discursos de odio: "Vas a servir de detonante de cosas que las personas ya llevan dentro. La mecha se enciende muy rápido", explica una de las especialistas consultadas.

Uno de los episodios que más comentarios generó fue la celebración del gol de Lamine Yamal frente a Arabia Saudí. Su gesto de postración musulmana (suyud) fue utilizado por numerosos usuarios para lanzar mensajes ofensivos y xenófobos contra el jugador.

Las redes sociales amplificaron rápidamente esas publicaciones, convirtiendo al futbolista en uno de los principales objetivos de la conversación durante el campeonato.

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Una selección que refleja la España diversa

Frente al discurso de odio, muchos aficionados reivindican que la selección española representa la diversidad de la sociedad actual: "Me da igual si es blanco, negro, amarillo o verde. Es uno más", resume un aficionado.

La presencia de jugadores de distintos orígenes ha sido vista por muchos como un reflejo de la España del siglo XXI, el hermano de Nico Williams ha destacado el impacto que ha tenido el triunfo de la selección entre muchas familias migrantes. A su juicio, la gesta deportiva ha permitido que millones de inmigrantes, como lo fueron sus padres, se sientan representados y orgullosos, además de contribuir a que una parte de la sociedad conozca mejor las historias de esfuerzo e integración que hay detrás de muchos de los futbolistas.

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Pese al aumento del odio en redes, el éxito deportivo ha vuelto a poner de manifiesto el papel del fútbol como un espacio capaz de unir a personas de orígenes muy distintos, aunque también evidencie que el racismo y la xenofobia siguen muy presentes en el entorno digital.