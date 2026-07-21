Leo Messi ha compartido a través de su cuenta de Instagram un mensaje junto a una imagen sosteniendo la medalla de subcampeón

El capitán argentino ha felicitado a la selección española por su triunfo en el campeonato y además, ha expresado su dolor por la derrota

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Leo Messi ha roto su silencio después de la derrota de Argentina frente a la selección española en la final de la Copa del Mundo. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido un mensaje junto a una imagen sosteniendo la medalla de subcampeón.

En el campo, el capitán albiceleste se mostró visiblemente afectado y así lo ha expresado con sus palabras: "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", ha comenzado.

Una de las imágenes de este final de partido la protagonizó Lamine Yamal quien, en mitad de las celebraciones por el triunfo de su selección, se acercó a abrazar a un Messi que no pudo contener las lágrimas al ser ovacionado por los aficionados argentinos.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", se puede leer en su mensaje.

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Un cierre amargo para Leo Messi

El futbolista de 39 años disputaba el pasado domingo su sexto y, posiblemente, último Mundial con la selección argentina, un futbolista que durante toda la competición anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias para guiar a Argentina hacia la final.

Aunque para muchos fue considerado uno de los favoritos, no consiguió hacerse con los de De La Fuente. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos", ha expresado, "pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

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Leo Messi también ha querido cerrar su mensaje felicitando a la selección española por una victoria que llegó gracias al tanto de Ferrán Torres en el minuto 106 y que hizo posible la llegada de esa segunda estrella con la que tanto soñábamos los españoles.